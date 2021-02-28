Стало известно, почему Анисина и Джигурда снова поженились

Москва, 28 февраля. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина во второй раз вышла замуж за актера Никиту Джигурду. Фигуристка объяснила прессе, с чем связано ее решение снова сойтись.

Анисина и Джигурда поженились в первый раз 23 февраля 2008 года. Их роман завязался после участия в шоу «Танцы на льду». Брак пары продлился почти 8 лет, они развелись 29 ноября 2016 года. Фигуристка и актер дважды стали родителями, но после расставания Анисина уехала вместе с сыном и дочерью во Францию, где она работала большую часть времени.

Знаменитости снова связали себя узами брака 22 февраля этого года. Комментируя причины воссоединения, Анисина заявила, что выступает за то, чтобы держаться всем вместе.

«У нас с Никитой всегда были хорошие отношения. Ну иногда были сложные, но ничего. Это год был очень сложным, а я за воссоединение семьи. Надо держаться всем вместе. С этой пандемией у нас вообще во Франции была тюрьмочка», — рассказала спортсменка журналистам программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Из-за ограничений катки во Франции оказались закрыты, и доходы Марины Анисиной значительно снизились. Но Никита Джигурда всячески помогал возлюбленной и детям.

После свадьбы фигуристка покинула Россию и отправилась во Францию без мужа. Она вернется через месяц, чтобы отпраздновать юбилей актера. Джигурде исполнится 60 лет 27 марта.