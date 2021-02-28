В Татарстане замерзавших на трассе женщин спасли сотрудники МЧС

Казань, 28 февраля. В Альметьевском районе Татарстана сотрудники МЧС спасли двух женщин и их собак.

Машину модели Lifan, на которой передвигались женщины, занесло в кювет на трассе между населенными пунктами Старое и Новое Суркино. В результате автомобиль заглох. Замерзающие пассажирка и водитель позвонили в службу спасения.

Приехавшие на место сотрудники вытащили машину и даже смогли ее починить. Пока спасатели занимались автомобилем, местные жительницы со своими домашними питомцами грелись в машине спасателей. После ремонта женщин в возрасте 31 и 36 лет решили проводить до ближайшего населенного пункта, чтобы автомобиль вновь не заглох. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

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