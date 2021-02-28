«Тебе очень идет»: Клава Кока удивила поклонников округлой грудью

Москва, 28 февраля. Еще несколько лет назад певица Клава Кока никак не могла пройти отбор в одно из музыкальных шоу, а сегодня собирает стадионы. Блондинка настоящий хитмейкер. Она выдает шлягеры один за другим. Естественно, что как и любая артистка Клава особенно трепетно подбирает сценические костюмы. Вот и, в очередной раз, она вышла к зрителям в черном платье из латекса с откровенным декольте. Поклонники оценили формы девушки.

«Огненный образ! Слишком красивая! Тебе очень идет!», — комментировали пост подписчики.

Этим летом Клаве исполнится 25. Она подписала контракт с Black Star в 2015 году, победив в кастинг-шоу «Молодая кровь».

Карьера молодой певицы в последнее время идет в гору. Треки певицы просто взрывают музыкальные чарты. Поклонники не успевают за новыми треками Коки.

«Выкладываю сниппет нового трека завтра или послезавтра. Угадаешь название?», — не так давно сообщила исполнительница.

На прошлой неделе яркая блондинка выложила фотографию, на которой позировала в ярко-красном платье в сетку. На ней так же был надет красный пиджак с мужского плеча. Образ певица дополнила туфлями-лодочками на шпильке тоже красного цвета.

«Пожар», «Ждем новые треки», «Ты просто огонь», — написали подписчики.

Девушка умеет удивлять. Не так давно, ФАН писал о том, как Клава Кока для съемок клипа надела на себя золотистое платье с накидкой из американских долларов. Фанаты не смогли сдержать восторга.