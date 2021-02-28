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«Тебе очень идет»: Клава Кока удивила поклонников округлой грудью

«Тебе очень идет»: Клава Кока удивила поклонников округлой грудью

Москва, 28 февраля. Еще несколько лет назад певица Клава Кока никак не могла пройти отбор в одно из музыкальных шоу, а сегодня собирает стадионы. Блондинка настоящий хитмейкер. Она выдает шлягеры один за другим. Естественно, что как и любая артистка Клава особенно трепетно подбирает сценические костюмы. Вот и, в очередной раз, она вышла к зрителям в черном платье из латекса с откровенным декольте. Поклонники оценили формы девушки. 

 «Огненный образ! Слишком красивая! Тебе очень идет!», — комментировали пост подписчики. 

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