«Тебе очень идет»: Клава Кока удивила поклонников округлой грудью

Москва, 28 февраля. Еще несколько лет назад певица Клава Кока никак не могла пройти отбор в одно из музыкальных шоу, а сегодня собирает стадионы. Блондинка настоящий хитмейкер. Она выдает шлягеры один за другим. Естественно, что как и любая артистка Клава особенно трепетно подбирает сценические костюмы. Вот и, в очередной раз, она вышла к зрителям в черном платье из латекса с откровенным декольте. Поклонники оценили формы девушки.
«Огненный образ! Слишком красивая! Тебе очень идет!», — комментировали пост подписчики.