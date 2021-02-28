Ученые из Сколково улучшили процесс готовки с помощью «электронного носа»

Москва, 28 февраля. Уникальное средство для распознавания запахов изобрели российские инженеры из Сколковского института науки и технологий.

«Электронный нос», который работает также, как и обычный человеческий орган, создали российские ученые. При его создании эксперты использовали различные наноматериалы. Благодаря этому устройству процесс приготовления блюд становится гораздо совершенным.

Отечественную разработку благополучно испытали в одной из структур общественного питания. Предполагается, что в будущем аппарат ученых Сколковского института науки и технологий начнут применять для диагностирования различных заболеваний.

Ранее внедрение цифрового помощника в больницы Москвы помогло столичным врачам поставить уже около миллиона предварительных диагнозов. Об этом недавно сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.