Мясников отметил положительную тенденцию по коронавирусу в России

Москва, 28 февраля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал сообщения о более 111 млн тестов на коронавирус, проведенных на территории страны.

Согласно данным Роспотребнадзора, в России провели свыше 111 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. За прошедшие сутки этот показатель составил около 397 тыс. тестов.

Мясников в своем Telegram-канале напомнил, что всего в стране выявлено примерно 4,1 млн активных случаев заражения.

Такое количество заболевших в соотношении к общему объему проведенных тестов, по словам доктора, составляет долю в 3,7%. При этом прогностически хорошим показателем считается менее 5% положительных результатов от всех исследований, отметил медик.

Мясников также высказался касательно мутаций коронавируса, оценив влияние вакцин на них. По его мнению, все нынешние известные препараты обеспечивают защиту людей от всех новых вариантов коронавируса.

Актуальные данные об эпидемиологической ситуации, складывающейся в России и мире, публикуются на портале стопкоронавирус.рф.