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Ученые из Гарварда назвали продукт, отказ от которого избавит от жира на животе

Ученые из Гарварда назвали продукт, отказ от которого избавит от жира на животе

Кембридж, 28 февраля. Регулярное употребление сладкой газировки сильно затрудняет процесс похудения и способствует росту жира на животе, выяснили ученые Гарвардского университета.

Эксперимент с участием 2500 добровольцев подразумевал измерение уровня абдоминального жира при помощи компьютерной томографии. У людей, которые каждый день пили сладкие напитки, уровень жира на животе был на 10% больше, чем у тех, кто отказался от них.

Врач Луиза Вайзман заявила, что газировка обеспечит большой живот в кратчайшие сроки. Недостаточно будет просто отказаться от этого продукта, чтобы сохранить фигуру. Необходимо ежедневно уделять время физическим нагрузкам.

Самой полезной диетой считается средиземноморская. Она также способствует продлению жизни. Ключом к долголетию станет отказ от курения и алкогольных напитков.

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