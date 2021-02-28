Кембридж, 28 февраля. Регулярное употребление сладкой газировки сильно затрудняет процесс похудения и способствует росту жира на животе, выяснили ученые Гарвардского университета.

Эксперимент с участием 2500 добровольцев подразумевал измерение уровня абдоминального жира при помощи компьютерной томографии. У людей, которые каждый день пили сладкие напитки, уровень жира на животе был на 10% больше, чем у тех, кто отказался от них.

Врач Луиза Вайзман заявила, что газировка обеспечит большой живот в кратчайшие сроки. Недостаточно будет просто отказаться от этого продукта, чтобы сохранить фигуру. Необходимо ежедневно уделять время физическим нагрузкам.

Самой полезной диетой считается средиземноморская. Она также способствует продлению жизни. Ключом к долголетию станет отказ от курения и алкогольных напитков.