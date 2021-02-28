Политолог Межевич назвал белорусский вопрос несущественным для США

Белорусский вопрос вряд ли является существенным для такого глобального лидера, как Соединенные Штаты Америки. Об этом в интервью для ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag бывший кандидат на пост президента Республики Беларусь Светлана Тихановская заявила, что «режим» белорусского лидера Александра Лукашенко «рухнет» весной. По ее словам, «внутреннее и внешнее давление» будет столь велико, что главе государства не останется ничего, кроме как подать в отставку. В этом вопросе оппозиционерка очень надеется на «прочный союз между новым правительством США и ЕС».

Межевич высмеял «осведомленность» Тихановской в сути политических процессов, которые происходят в мире и в ее собственной стране.

«Конечно, я не могу дать столь же экспертную оценку, как она, — произнес политолог. — Я международными отношениями занимаюсь всего-то 33–34 года, куда мне до госпожи Тихановской и ее опыта! Она, наверное, и в университете преподавала, и звание профессора по кафедре мировой политики получала — конечно же, ей видней! Тем более когда речь заходит о таком тонком вопросе, когда же все-таки глава государства, только что переизбранный на всенародных выборах, уйдет в отставку».

Что же касается давления США и Европейского Союза, уже серьезно продолжил эксперт, то здесь надо говорить, скорее, о том, что Лукашенко вряд ли получит от них большую поддержку.

«Говорить же о серьезном давлении было бы непростительной ошибкой, — считает собеседник ФАН. — Если бы Брюссель и Вашингтон захотели бы задавить руководство Республики Беларусь, им бы не потребовалось ждать президентских выборов в этой стране. Системы Госдепа США в состоянии действовать вне зависимости от этого параметра, он им абсолютно не важен».

Межевич также убежден, что белорусский вопрос не является стратегическим для Соединенных Штатов.