Политолог Межевич назвал белорусский вопрос несущественным для США

Белорусский вопрос вряд ли является существенным для такого глобального лидера, как Соединенные Штаты Америки. Об этом в интервью для ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag бывший кандидат на пост президента Республики Беларусь Светлана Тихановская заявила, что «режим» белорусского лидера Александра Лукашенко «рухнет» весной. По ее словам, «внутреннее и внешнее давление» будет столь велико, что главе государства не останется ничего, кроме как подать в отставку. В этом вопросе оппозиционерка очень надеется на «прочный союз между новым правительством США и ЕС».
Межевич высмеял «осведомленность» Тихановской в сути политических процессов, которые происходят в мире и в ее собственной стране.
«Конечно, я не могу дать столь же экспертную оценку, как она, — произнес политолог. — Я международными отношениями занимаюсь всего-то 33–34 года, куда мне до госпожи Тихановской и ее опыта! Она, наверное, и в университете преподавала, и звание профессора по кафедре мировой политики получала — конечно же, ей видней! Тем более когда речь заходит о таком тонком вопросе, когда же все-таки глава государства, только что переизбранный на всенародных выборах, уйдет в отставку».
Что же касается давления США и Европейского Союза, уже серьезно продолжил эксперт, то здесь надо говорить, скорее, о том, что Лукашенко вряд ли получит от них большую поддержку.
«Говорить же о серьезном давлении было бы непростительной ошибкой, — считает собеседник ФАН. — Если бы Брюссель и Вашингтон захотели бы задавить руководство Республики Беларусь, им бы не потребовалось ждать президентских выборов в этой стране. Системы Госдепа США в состоянии действовать вне зависимости от этого параметра, он им абсолютно не важен».
Межевич также убежден, что белорусский вопрос не является стратегическим для Соединенных Штатов.
«Для Москвы он, безусловно, важен, для Минска — жизненно важен, а вот для Вашингтона он таковым не является, — подчеркнул политолог. — Поэтому, с моей точки зрения, заявление госпожи Тихановской безответственное и ни на чем не основывается».