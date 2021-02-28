Мясников дал рекомендации по подготовке к анализу крови

Москва, 28 февраля. Рекомендации по сдаче анализа крови на разные показатели дал врач и телеведущий Александр Мясников.

Перед забором крови принято воздержаться от еды. Однако эти меры подходят только для некоторых анализов. Не рекомендуется принимать пищу перед проверкой на уровень глюкозы и холестерина. При этом если от завтрака отказаться сложно, то можно уточнить у врача, есть ли необходимость сдавать анализ натощак, порекомендовал Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Перед любыми проверками нужно исключить употребление спиртных напитков. Также следует рассказать врачу о принимаемых лекарственных препаратах. Кровь, взятая из вены, является более точным способом диагностики, чем из пальца, напомнил врач.

До этого сообщалось, что анализ крови может предсказать развитие тяжелой формы коронавируса у пациента. Это выяснили исследователи из США.