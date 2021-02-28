Состояние госпитализированной с коронавирусом Лядовой резко ухудшилось

Москва, 28 февраля. Советский и российский композитор Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Ее друг рассказал об ухудшении состояния пианистки.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Людмила Лядова была экстренно доставлена в больницу с 75-процентным поражением легких на фоне заражения COVID-19.

Постепенно ее состояние начало стабилизироваться, появился аппетит, однако к вечеру пианистке стало хуже. Врачи решили перевести пациентку в реанимацию.

«Мила находится не на аппаратах ИВЛ, к счастью, а на аппарате, который подает усиленный кислород», — поделился с «Экспресс газетой» друг семьи Лядовой Виктор Дворовенко.

Близкие до сих пор теряются в догадках, что могло послужить причиной болезни. Лядова тщательно соблюдала меры предосторожности, уверен Дворовенко.