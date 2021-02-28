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Украинские медики выбрасывают часть индийских вакцин от коронавируса

Украинские медики выбрасывают часть индийских вакцин от коронавируса

Киев, 28 февраля. Украинские власти ранее закупили вакцину индийского производства CoviShield, эффективность которой еще вызывает сомнения. Отмечается, что такое решение было вынужденным, поскольку западные фармацевтические компании снабжают в первую очередь ЕС, США и Канаду. От российской вакцины Украина вообще отказалась по политическим мотивам.

Хотя вакцинация в стране все же стартовала, но возникла другая проблема. Медики утилизируют часть индийских препаратов из-за малого срока годности.

«В одном флаконе десять доз, а вчера привили 54 человека, и остатки утилизировали», — объяснила инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко.

ФАН ранее писал, что сразу несколько сообщений о неблагоприятных последствиях прививки против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca зарегистрировали на Украине. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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