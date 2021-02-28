Футболистов США поставили на колени. События дня. ФАН-ТВ

По меньшей мере шесть человек погибли при разгоне демонстраций в трех городах Мьянмы. По последним данным Государственного радио и телевидения страны, только за сутки были задержаны 479 участников уличных акций. Это максимум за последнюю неделю противостояния. Протесты продолжаются с 1 февраля, когда в Мьянме произошел военный переворот. Организаторы путча объявили в государстве чрезвычайное положение сроком на год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства и возвращению к демократическим реформам. В итоге столкновения с полицией привели к кровопролитию в разных частях Мьянмы. В ход пошли не только резиновые пули, но и боевые патроны. В ряде случаев правоохранители стреляли и использовали слезоточивый газ без предупреждения. В ООН осудили применение оружия против демонстрантов, которое привело к человеческим жертвам.

Лавров обличил Совет Европы за равнодушие к Русскому миру

Министр иностранных дел России обличил Совет Европы. Сергей Лавров недоумевает, почему международная организация не реагирует на дискриминацию русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине. Этот вопрос глава нашего МИД задал в письме генеральному секретарю Совета Европы по случаю 25-летия вступления в него России. По словам Лаврова, отсутствие реакции со стороны «просвещенного» Старого Света расшатывает авторитет его фундаментальных институтов.

«Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», — подчеркнул Лавров в своем послании.

Лавров подчеркнул, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер. Главное для организации, по мнению главы нашего МИД, не становиться «заложником блоковых подходов и мышления». Необходимо «работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента».