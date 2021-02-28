Футболистов США поставили на колени. События дня. ФАН-ТВ

Не менее шести человек погибли в Мьянме
По меньшей мере шесть человек погибли при разгоне демонстраций в трех городах Мьянмы. По последним данным Государственного радио и телевидения страны, только за сутки были задержаны 479 участников уличных акций. Это максимум за последнюю неделю противостояния. Протесты продолжаются с 1 февраля, когда в Мьянме произошел военный переворот. Организаторы путча объявили в государстве чрезвычайное положение сроком на год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства и возвращению к демократическим реформам. В итоге столкновения с полицией привели к кровопролитию в разных частях Мьянмы. В ход пошли не только резиновые пули, но и боевые патроны. В ряде случаев правоохранители стреляли и использовали слезоточивый газ без предупреждения. В ООН осудили применение оружия против демонстрантов, которое привело к человеческим жертвам.
Лавров обличил Совет Европы за равнодушие к Русскому миру
Министр иностранных дел России обличил Совет Европы. Сергей Лавров недоумевает, почему международная организация не реагирует на дискриминацию русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине. Этот вопрос глава нашего МИД задал в письме генеральному секретарю Совета Европы по случаю 25-летия вступления в него России. По словам Лаврова, отсутствие реакции со стороны «просвещенного» Старого Света расшатывает авторитет его фундаментальных институтов.
«Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», — подчеркнул Лавров в своем послании.
Лавров подчеркнул, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер. Главное для организации, по мнению главы нашего МИД, не становиться «заложником блоковых подходов и мышления». Необходимо «работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента».
В США футболистам разрешили преклонять колено во время гимна
Американских футболистов поставили на колени. Отныне в Соединенных Штатах игроки могут слушать гимн не только стоя. Федерация американского футбола проголосовала за отмену «неполиткорректного» и старомодного нынче правила. Все началось в 2016-м, когда игрок NFL Колин Каперник начал преклонять колено во время исполнения гимна США в знак несогласия с расовым неравенством. Пример оказался заразительным. Из-за постоянных «показательных выступлений» отдельных игроков Национальная футбольная лига даже ввела запрет на коленопреклонение. Однако его негласно сняли в 2020 году после протестов, спровоцированных смертью «канонизированного разбойника» Джорджа Флойда. Сейчас NFL, что называется, нагнули: под политическим прессингом модного поветрия «Black lives matter» Американская футбольная лига разрешила стоять на одном колене официально. Ранее россиянина Валерия Сарамутина, который играл за команду европейского футбола «Остин Боулд», отстранили от матчей в США за проявление «расизма». Воспитанник академии московского «Динамо» отказался преклонять колено в отличие от других спортсменов, в чей обиход вошел этот почти религиозный обряд.