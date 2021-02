Почему «дело Хашогги» не отвернет страны Персидского залива от Саудовской Аравии

Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поддержали Саудовскую Аравию после публикации результатов расследования ЦРУ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, к каким выводам пришли американские следователи и почему Манама и Абу-Даби игнорируют любые доказательства причастности Эр-Рияда к преступлению.

Истоки международного скандала

Резонанс, вызванный гибелью Хашогги, связан со спецификой его деятельности. На протяжении долгого времени журналист находился в близких отношениях с саудовской королевской семьей. Однако в 2017 году он отбыл в США, где получил статус резидента и стал колумнистом в издании The Washington Post. В своих материалах журналист активно критиковал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда.

Вскоре королевский дом обратился к Хашогги с предложением вернуться в Эр-Рияд и возобновить свою деятельность в качестве консультанта в сфере СМИ. Журналист ответил отказом, восприняв этот шаг как попытку заманить его на территорию королевства, где он был бы арестован.

To honor and remember Jamal Khashoggi today, reposting his last talk at the institute I head @Stanford @FSIStanford @cddrl in 2017: "Saudi Arabia: Can Economic Reform Succeed without Political Change?" https://t.co/sbEz8wMzPq — Michael McFaul (@McFaul) February 26, 2021

2 октября 2018 года Хашогги прибыл в саудовское консульство в Стамбуле для получения связанных с расторжением брака документов и не вернулся. Вскоре началось саудовско-турецкое расследование, в результате которого выяснилось, что журналист был убит. МВД Турции сообщило, что в организм Хашогги была введена смертельная доза наркотика, после чего тело подверглось расчленению и растворению в кислоте.

Официальные лица Саудовской Аравии признали, что к инциденту причастны саудовские спецслужбы. Они утверждают, что агенты были направлены в консульство, чтобы уговорить Хашогги вернуться в Эр-Рияд, однако тот якобы спровоцировал драку и был случайно задушен.

Jamal Khashoggi Image Projected on Saudi Embassy in Washington, D.C https://t.co/cq0VJePJfz — Veronica (@Leturheartsing9) February 26, 2021

В январе 2019 года перед судом в Саудовской Аравии предстали 11 человек, чьи личности не были раскрыты. Пятеро из них были приговорены к 20 годам заключения, остальные — на сроки от 7 до 10 лет. Позднее ООН и правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) указали на несоответствие судебного процесса международным стандартам. Кроме того, саудовские власти были уличены в сокрытии реальных виновных и в стремлении «замять» дело.

Наследный принц Мухаммед бин Салман сперва отрицал причастность к убийству. Позже он согласился, что на нем лежит часть вины, так как он ничего не знал о подготовке преступления и не смог его предотвратить.

Следствие ведет Вашингтон

Американская сторона практически сразу после инцидента приступила к собственному расследованию. 16 ноября 2018 года представители ЦРУ сообщили, что убийство Хашогги было совершено по личному указу саудовского принца. Однако президент США Дональд Трамп заявил о необходимости продолжить расследование, а также отказался публиковать отчет разведки.

“Trump knew the crown prince was behind Khashoggi’s murder, but helped cover for him instead. Got it.” Scott Dworkin https://t.co/TXgdK6mC0k — Scott Dworkin (@funder) February 27, 2021

Документ был рассекречен новым директором Национальной разведки США Эврил Хэйнс 25 февраля. Как и ожидалось, в докладе говорится о руководящей роли бин Салмана в убийстве.

«По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман одобрил операцию в Стамбуле по поимке и убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги», — говорится в резюме к документу.

На основании итогов расследования Госдепартамент принял визовые ограничения под названием «запрет Хашогги». Под них подпадают лица, которые непосредственно участвовали в «серьезной экстерриториальной антидиссидентской деятельности». К настоящему моменту въезд на территорию США уже закрыт для 76 граждан Саудовской Аравии, включая бывшего замглавы королевской военной разведки Ахмеда аль-Асири и исполнителей убийства из личной гвардии наследного принца. Примечательно, что сам Мухаммед бин Салман санкций избежал.

Новоизбранный американский президент Джо Байден заявил саудовскому королю Салману бин Абдель Азизу Аль Сауду, что борьба с нарушениями прав человека — одно из ключевых условий для дальнейшего развития отношений Эр-Рияда с Соединенными Штатами.

«…Правила меняются, и мы собираемся объявить о существенных изменениях», — отметил американский лидер.

Однако убийство резидента США не приведет к разрыву межгосударственных отношений, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы сделали это не для разрыва отношений, а для их корректировки, чтобы они в большей степени соответствовали нашим интересам и нашим ценностям», — подчеркнул чиновник.

Тезис о том, что Штаты не пойдут на открытое противостояние с королевской семьей подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 28 февраля.

«Исторически США не подвергали санкциям лидеров тех стран, с которыми имеются дипломатические отношения», — заявила она.

Реакция ближайших соседей

Несмотря на итоги турецкого и американского расследований, Бахрейн и ОАЭ выступили в защиту Саудовской Аравии. Во многом это связано с зависимостью Манамы и Абу-Даби от Эр-Рияда, их общими интересами на Ближнем Востоке и культурными связями. Все три страны входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а управление ими осуществляют суннитские монархи.

Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа и вовсе обязан Саудовской Аравии своей властью и, возможно, жизнью. В ходе «арабской весны» 2011 года именно Эр-Рияд помог Манаме подавить мятеж. Как ни странно, сейчас саудовская армия является гарантом сохранения бахрейнской династии.

«Бахрейн подчеркивает важность фундаментальной роли Саудовской Аравии под руководством короля Салмана и его наследного принца, ее политику умеренности на региональном, арабском и международном уровнях, ее усилия по укреплению региональной безопасности и стабильности, а также содействию глобальному экономическому развитию», — сообщало государственное информационное агентство Бахрейна (BNA).

В свою очередь ОАЭ сотрудничают с Саудовской Аравией на региональном геополитическом уровне. Эти страны встали «одним лагерем» в ходе Катарского кризиса 2017–2018 годов. Их руководства организовали блокаду Катара за его поддержку палестинской группировки ХАМАС, террористических организаций «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в РФ), а также «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Также Эр-Рияд и Абу-Даби входят в одну коалицию, участвующую в военном конфликте на территории Йемена. Их главной целью в этой войне является недопущение победы хуситской организации «Ансар Аллах», что означало бы закрепление иранского влияния в регионе.

«Министерство иностранных дел ОАЭ выражает уверенность и поддержку судебным постановлениям Саудовской Аравии, которые подтверждают приверженность королевства прозрачному и беспристрастному применению закона и привлечению к ответственности всех, кто причастен к этому делу», — гласит официальное сообщение внешнеполитического ведомства.

Альтернативная точка зрения

В самой Саудовской Аравии итоги расследования ЦРУ были встречены позитивно оппозиционной Партией Национального собрания (NAAS). В официальном заявлении члены политической организации утверждают, что внутри страны идет «беспрецедентная и незаконная» кампания произвольных арестов, запретов на выезд и запугиваний в отношении авторитетных общественных лидеров. Кроме того, притеснения касаются журналистов, активистов-правозащитников, религиозных реформаторов и женщин-активистов.

NAAS подчеркивает, что «неизбранный» Мухаммед бин Салман осуществляет «незаконные и преступные» действия. Однако это не должно привести к нарушению политических или экономических интересов обычных саудовских граждан, непричастных к убийству.

«Фальшивый суд, проведенный в Саудовской Аравии против горстки причастных к делу официальных лиц, не привел к торжеству правосудия, а расследование не приблизилось к организаторам убийства. <…> В условиях одержимости Мухаммеда бин Салмана централизацией власти и подавления критиков самыми жестокими способами не существует реальных инструментов, которые могли бы защитить от его прихотей, будь то в Саудовской Аравии или за рубежом», — заключается в официальном сообщении партии.

Последствия

В целом итоги расследования ЦРУ не оказали существенного влияния на международную обстановку, так как в них не содержится никакой принципиально новой информации.

Ближайшие союзники Саудовской Аравии проигнорировали доказательства убийства Хашогги по личному приказу Мухаммеда бин Салмана и выступили в его поддержку. Иначе и быть не могло: в случае осуждения саудовской семьи межгосударственные отношения были бы испорчены. Учитывая значение королевства в регионе, последствия подобного шага могут болезненно ударить по интересам Манамы и Абу-Даби.

В то же время отчет, вероятно, несколько изменит подход Вашингтона к отношениям с Эр-Риядом. Однако уже сейчас известно, что о разрыве речь не идет. Реакция США ограничилась сдержанными заявлениями и запретом на въезд для нескольких десятков аравийских чиновников.

“It is hard to justify naming MBS as directly responsible for Jamal Khashoggi’s murder and not taking any visible action specific to him.”https://t.co/91Hd45w4mj — Jennifer 'pro-reality' Rubin (@JRubinBlogger) February 28, 2021

Разумеется, расследование нанесло некоторый репутационный удар саудовскому принцу и вызвало бурную реакцию международных правозащитных организаций. Впрочем, едва ли это окажет существенное влияние на подход королевской семьи к решению политических проблем.

1 Организация запрещена на территории РФ.