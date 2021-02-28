Эксперт назвал способ, как заставить западные IT-компании открыть офисы в России

Заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития Интернета Борис Едидин в интервью ФАН рассказал о том, как заставить зарубежные IT-компании открыть представительства в России и на опыт каких стран в данном вопросе нужно ориентироваться.

«Проблема диалога с крупными транснациональными технологическими компаниями — это проблема общемирового масштаба. По крайней мере, все более-менее крупные государства задумываются о том, что нужно сформировать условия, при которых государство не является только источником прибыли, развития, совершенствования технологий для технологических компаний. Должно быть обратное движение в плане трансфера тех же технологий, уплаты справедливых налогов и какого-то диалога в том числе по решению, может быть, социальных задач — обучения, повышения квалификации, распространения социально значимого контента, участия в просветительских программах. Это бремя, которое зарубежные компании могли бы взять на себя», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт напомнил опыт Канберра и Анкары, которые потребовали от IT-компании открыть свои представительства на территории Австралии и Турции. По его словам, изначально иностранные фирмы сопротивлялись, но потом согласились с новыми условиями работы.

«Сегодня обсуждалась история с требованием об открытии представительств в Турции. Этот опыт показал, что ничего страшного не происходит — компании открывают представительства, ищут какие-то формы диалога с органами власти. У нас есть история и с Австралией — там было требование другого характера, но тоже касающееся национальной инфраструктуры, национальной экономики. Страна приняла решение о том, что компании должны отчислять денежные средства в пользу развития региональных СМИ. Сначала сопротивлялись, считали, что это неправильно, но сегодня мы понимаем, что компании соглашаются», — заявил Борис Едидин.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития Интернета также уточнил, что вопросы с открытием представительств зарубежных IT-компании возникают из-за того, что данное требование расценивается в политической плоскости.

«Проблема в том, что до сих пор все требования национальных регуляторов зарубежные компании рассматривают как требования политического характера. Мне кажется, нам нужно переходить на язык экономики — говорить о действительно равных условиях функционирования российских и зарубежных компаний сегодня. Сегодня иностранные компании реально экономят, не создавая представительств, потому что не платят значительную часть налогов», — указал специалист.

Борис Едидин считает, для того, чтобы решить вопрос с открытием представительств зарубежных IT-компании на территории России, необходимо перейти к конструктивному диалогу, предложив иностранным фирмам льготные условия.

Нужно организовывать диалог, чтобы сформировать взаимовыгодные условия для организации деятельности зарубежных компаний в России. Какие это могут быть требования? Требование создания центров разработки в России при условии какого-то льготирования в части уплаты налогов; это участие зарубежных компаний в реализации крупных инфраструктурных проектов. Например, сегодня компания Google является крупнейшим владельцем CDM-серверов в Российской Федерации. Безусловно, это хорошая основа для того, чтобы искать механизмы повышения эффективности их экономической деятельности и выполнения каких-то формальных требований, исходящих от государства», — резюмировал Борис Едидин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, реклама иностранных IT-компаний может попасть под ограничение в России. Соответствующий вопрос обсуждают в Госдуме РФ.