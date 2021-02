В Нигерии более 300 девочек освобождены из рук боевиков

Абуджа, 28 февраля. Похищенные 26 февраля ученицы правительственной школы-интерната для девочек в Джангебе на северо-западе Нигерии освобождены. Об этом сообщает местное издание The Nation.

Школьницы находятся во дворце эмира Анки, но в ближайшее время их отправят в город Гусау — столицу штата Замфара, где и произошел инцидент. Информация о похитителях и их судьбе не уточняется.

Нападение на школу в Джангебе случилось два дня назад около часа ночи по местному времени. Неизвестные боевики проникли в общежитие, вывели 317 девочек и увезли их в неизвестном направлении.

Силовые структуры Нигерии организовали спасательную операцию с привлечением вертолетов, а власти штата немедленно закрыли аналогичные учебные заведения.

Президент республики Мухаммаду Бухари заявил, что страна не пойдет на поводу у похитителей и не станет выплачивать выкуп, если бандиты его потребуют.

Let me say this again: We will not succumb to blackmail by bandits and criminals who target innocent school students in the expectation of huge ransom payments.