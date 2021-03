Какое направление политики США на Ближнем Востоке выбрал Байден

За первый месяц президент США Джо Байден отметился решением политических вопросов почти по каждой стране Ближнего Востока. Своими действиями он дал понять, какими будут будущие отношения со странами этого региона.



За время своей предвыборной компании Джо Байден почти не обсуждал свои планы относительно будущей политики на Ближнем Востоке.

«Если повезет, Байден осуществит мечту многих своих предшественников — уделить Ближнему Востоку не больше внимания, чем он того заслуживает»,— заявлял научный сотрудник Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Джеймс Трауб.

Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Активная политика на Ближнем Востоке уже в первый месяц показала, что меняя подачу информации о своих планах Байден не поменял сути намерений США. А расположение фигур глобальных игроков на мировой шахматной доске и их цели, почти не изменились.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о том, как Байден пытается «отменить» политику Трампа и как это влияет на отношения со странами Ближнего Востока.

Сирия

Еще в 2019 году Джо Байден раскритиковал отвод американских войск с северо-востока Сирии и стремление Дональда Трампа «оккупировать и захватить сирийские нефтяные месторождения». Спустя два года, заняв пост президента, он заявил об изменении политики в отношении присутствия на сирийской территории.

В прошлом году американская компания заключила контракт с курдской администрацией на севере Сирии «для помощи в разработке нефтяных запасов» северо-востока арабской республики. Однако, по словам представителя Пентагона Джона Кирби, войска США в охране нефтяных месторождений не участвуют.

Указывается, что 900 военнослужащих и гражданских специалистов Минобороны США, находящиеся в регионе, не уполномочены оказывать помощь какой-либо другой частной компании, включая ее сотрудников или агентов, стремящихся разрабатывать нефтяные ресурсы в Сирии.

«Единственное исключение — когда американские войска в Сирии действуют в соответствии с существующими разрешениями для защиты гражданского населения, что может объяснить продолжающееся присутствие американских войск в районе нефтяных месторождений», — пояснил Кирби.

До последнего времени в Вашингтоне не отрицали прямого участия американских войск в защите нефтяных вышек на северо-востоке арабской республики. Более того, эта миссия ВС США в регионе указывалась в качестве одной из основных, наряду с завершением разгрома остатков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Однако слова Байдена – это скорее политическая риторика. Ее задача — показать, что цели нынешнего президента и демократов в чем-то отличается от Трампа и республиканцев.

Также были проведены некоторые изменения в местах базирования ВС США в Сирии. Они вывезли оборудование и технику со своей базы, расположенной в районе зернохранилищ Телль Алю в провинции Хасака на территорию Ирака.

"سانا": القوات الأمريكية تخلي موقعها بصوامع تل علو في ريف الحسكة https://t.co/3bYtqT6KJp — RTARABIC (@RTarabic) February 12, 2021

Помимо того, к 24 февраля ВС США построили новую военную базу на северо-востоке Сирии, недалеко от границ с Ираком и Турцией.

База расположилась рядом с населенным пунктом Айн Дивар в окрестностях города Аль-Маликия на северо-востоке провинции Хасака. Также там развернуты системы ПВО «Patriot PAC-3».

Спустя сутки после появления информации о новой базе, 25 февраля 2021 года, ВВС США нанесли удар по объектам проиранских сил, дислоцирующихся в Сирии.

Американский истребитель F-15 сбросил несколько бомб на объекты группировок «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сейид аш-Шухада» неподалеку от города Аль-Бу Кемаль, на границе с Ираком. Уничтожение занятых проиранскими формированиями объектов привело к гибели не менее чем 17 человек.

Говоря о причинах этих действий, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что новый авиаудар — это ответ на недавнее нападение на базу США в Ираке. Ответственность за которое возложили на членов проиранских группировок.

Речь шла об атаке на военный объект в городе Эрбиль. Неизвестные выпустили три ракеты по нему 15 февраля. Тогда официальный представитель международной коалиции сообщил, что результатом нападения стала гибель одного гражданского подрядчика. Еще шесть человек были ранены, в том числе и один американский военнослужащий.

The airstrike was in retaliation for a Feb. 15 rocket attack against a U.S. base in the northern Iraqi city of Erbil that killed a coalition contractor and left several American contractors and a U.S. military service member wounded.https://t.co/AtJW5hiAjf — Oscar Encinas (@FloydLuther1) February 26, 2021

В экономической сфере Байден продолжает поддерживать введенные США санкции. Несмотря на то, что Сирия переживает серьезный гуманитарный кризис в связи с высокими ценами на топливо, хлеб и товары первой необходимости, он считает, что это один из лучших способов борьбы с терроризмом в стране.

Хотя даже Организация Объединенных Наций высказала свои опасения за население Сирии. По их данным, уровень бедности в стране вырос до 83 процентов и неизбежно приводит к тысячам смертей от голода.

The top three worst humanitarian crises in the world - Yemen, Afghanistan and Syria - all have one thing in common: US military interference.



My latest report for @MintPressNews https://t.co/aMi63bgs1j — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) December 16, 2020

Автор Telegram-канала Американскiй номеръ объясняет зачем на самом деле нужен был удар по проиранским силам в Аль-Бу Кемале.

Решение президента США Джо Байдена нанести ракетно-бомбовый удар по объектам проиранских сил, дислоцирующихся в Сирии, вызвало шквал критики как со стороны союзников, так и противников американского лидера. Байдена не поддержали даже некоторые его однопартийцы.

Член Палаты представителей Конгресса США демократ Ро Ханна 26 февраля в письменном заявлении выразил мнение, согласно которому удары американской авиации на прилегающие к Ираку районы в сирийской провинции Дейр эз-Зор должны быть согласованы с Конгрессом. Политик добавил, что необходимо работать над деэскалацией обстановки на Ближнем Востоке, а не наоборот.

We cannot stand up for Congressional authorization before military strikes only when there is a Republican President. The Administration should have sought Congressional authorization here. We need to work to extricate from the Middle East, not escalate. https://t.co/xqbnSDxjHj — Ro Khanna (@RoKhanna) February 26, 2021

Пользователи социальных сетей, в свою очередь, вспомнили твит Байдена от 2019 года, в котором он раскритиковал «импульсивные действия» Дональда Трампа на Ближнем Востоке.

Trump’s erratic, impulsive actions are the last thing we need as Commander-in-Chief. No president should order a military strike without fully understanding the consequences. We don’t need another war in the Middle East, but Trump’s actions toward Iran only make that more likely. — Joe Biden (@JoeBiden) June 23, 2019

На действия президента на внешнеполитической арене обратили внимание в прессе: американский журналист Айман Мойелдин 26 февраля даже создал своеобразный график, чтобы показать сходство между решениями Байдена и бывшими президентами Соединенных Штатов.

Days into their Presidency before launching a military operation in the Middle East:



Biden: 37 days strikes #Syria

Trump: 9 days launches Op in #Yemen

Obama: 3 days strikes #Pakistan

Bush: 27 days strikes #Iraq



But tell me more about how we can turn a new page in the region? — Ayman Mohyeldin (@AymanM) February 26, 2021

Несмотря на то, что многие посчитали выходку США на Ближнем Востоке неожиданной, для новой администрации она была необходима — в первую очередь для того, чтобы отвлечь внимание собственного населения и средств массовой информации от проблемной внутриполитической обстановки в стране.

Кризисная ситуация в Техасе, вызванная снежной бурей, показала, что Джо Байден пока только обещает, а не выполняет. В то время как население южного штата в одиночку боролось с пожарами, потопами, голодом и холодом, Демократическая партия занималась куда более важными и приоритетными, по ее мнению, проблемами. Так, 19 февраля демократы в Сенате представили законопроект об изменении иммиграционной системы США, согласно которому 11 миллионов нелегальных мигрантов смогут получить американское гражданство.

Более того, не прекратились и разрушительные протесты со стороны членов движения Black Lives Matter и Антифа. Каждую ночь в крупнейших американских городах продолжаются погромы, беспорядки и столкновения протестующих с полицией.

В подобных условиях даже у самого убежденного демократа может возникнуть вопрос: а так ли плох был Трамп?

Иран

Что касается отношений с Ираном, то возглавляемая Джо Байденом администрация США настроена «реанимировать» ядерную сделку. Ранее Вашингтон настаивал на том, что именно Тегеран должен сделать первый ход, однако иранское руководство ждет того же от нового американского лидера.

Теперь представители Соединенных Штатов все же готовы пойти на некоторые уступки. По крайней мере — в вопросе начала переговорного процесса. Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с новым заявлением, в котором отметил, что Байден открыт для дипломатического обсуждения вопроса.

Байден готов к переговорам с Тегераном по ограничению иранской ядерной программы:https://t.co/8qyd7gtKSC pic.twitter.com/QGmZn7Yijd — ТАСС (@tass_agency) February 21, 2021

Возвращение ядерной сделки с Ираном стало одним из первых обещаний нового американского правительства, пытающейся «отменить» наследие предыдущего президента США Дональда Трампа.

Персидский залив

После инаугурации президента США Джо Байдена и начала работы его администрации возобновились дискуссии о перспективах американской политики в Йемене.

Сам Байден и новый глава Государственного департамента Энтони Блинкен ясно дали понять, что они недовольны той политикой, которую Вашингтон проводил в регионе при экс-президенте Дональде Трампе, и готовы ее поменять.

Еще до выборов левое крыло Демократической партии неоднократно призывало как Трампа, так и Байдена прекратить поддержку войны в Йемене за счет поставок Саудовской Аравии оружия, которое в числе прочего используется в конфликте на территории страны.

Поэтому в январе администрация президента Джо Байдена временно приостановила некоторые контракты на продажи оружия американским союзникам, якобы чтобы пересмотреть их.

Речь шла о договорах с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, в частности, пятидесяти самолетах-невидимках F-35, произведенных Lockheed Martin. Трамп одобрил эту сделку за сутки до того, как Байден был приведен к присяге и стал президентом США.

Ирак

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми и президент США Джо Байден 24 февраля обсудили развитие двусторонних отношений и сотрудничество в сфере безопасности. Телефонный разговор состоялся уже после ракетных обстрелов «зеленой зоны» Багдада и аэропорта в Эрбиле.

«Во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом я обсудил развитие двусторонних отношений, укрепление партнерства в интересах двух стран, работу по поддержке безопасности и мира в регионе и продолжение сотрудничества в борьбе с ИГ. Мы также согласились продолжить стратегический диалог между нашими двумя странами на основе национального суверенитета Ирака», — сообщил премьер-министр Мустафа аль-Казыми.

Турция

Турция хочет улучшить дипломатические отношения с Соединенными Штатами, поскольку взаимные интересы с Вашингтоном перевешивают разногласия между странами, заявил 20 февраля Эрдоган. При этом он призвал к более тесному сотрудничеству с новой администрацией США.

Победу на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена руководство Турции восприняло как новый внешнеполитический вызов по нескольким причинам.

Во-первых, Байден неоднократно поддерживал антитурецкие инициативы Конгресса, в том числе – требования о введении против нее санкций и ограничения американо-турецкого военно-технического сотрудничества.

Также США не выдает Турции Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке осуществления военного переворота в 2016 году, в результате чего погибло 240 и получили ранения 2200 турецких граждан.

Помимо этого, в ходе предвыборной кампании Джо Байден выступал с тезисами о том, что режим Реджепа Эрдогана должен быть свергнут, а Турция должна понести серьезное наказание за приобретение российских комплексов С-400, а также о том, что политика Анкары в Ливии, Сирии, Восточном Средиземноморье и других регионах угрожает национальным интересам Соединенных Штатов.

Йемен

Президент США Джо Байден приостановил на один месяц действие указа администрации Дональда Трампа о признании йеменской группировки хуситов «Ансар Аллах» террористами. Именно столько времени Белому дому требуется для того, чтобы оформить окончательный отказ от данного указа.

Biden administration removed the Houthi rebels (Ansar Allah) in #Yemen from the U.S. list of terrorist organizationshttps://t.co/nz5D4DgB2a — Eleonore Bach (@BachEleonore) February 18, 2021

Американские власти отменили запрет на транзакции, которые связаны с организацией «Ансар Аллах». Министерство финансов Соединенных Штатов выступило с уведомлением об отказе подвергать банки санкциям, если они задействованы в переводах на счета организаций, работающих с хуситами. Это было связано с обещанием Байдена прекратить поддержку действий Саудовской Аравии в Йемене.

Позиция Байдена усиливалась критикой политического истеблишмента США, который отреагировал на заявление бывшего государственного секретаря Майка Помпео сразу после его оглашения. В адрес прежнего главы Государственного департамента было направлено письмо за подписью 25 сенаторов. Парламентарии требовали объяснить причины признания хуситов террористами.

Тем временем Министерство финансов США выдало лицензию на транзакции с участием компаний, имеющих отношение к хуситам. Единственной оговоркой стало упоминание лидеров «Ансар Аллах», в число которых вошли Абдул-Малик аль-Хути , Абд аль-Халик Бадр ад Дин аль-Хути и Абдулла Яхья аль-Хаким . На них санкции продолжат распространяться.

Итоги первого месяца

Несмотря на желание Байдена «отменить» наследие Трампа он совершает такие же импульсивные поступки, стараясь отвлечь внимание от проблем во внутренней политике. Поэтому не стоит расчитывать на новые пути развития отношений США со странами Ближнего Востока.

Вне зависимости от правящего президента внутренняя политическая элита США продолжит вести свою политику.

1 Организация запрещена на территории РФ.