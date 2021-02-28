Ресторатор Юрий Белойван задолжал государству более миллиарда рублей

Москва, 24 февраля. Объявленный в федеральный и межгосударственный розыск владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван должен государству более миллиарда рублей.

Бизнесмена обвиняют в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. Следователи неоднократно вызывали Белойвана на допрос, но он проигнорировал все повестки.

На данный момент долг предпринимателя перед государством, по налогам и сумме утаенных налогов составляет более миллиарда рублей. Он заочно арестован по решению Пресненского суда Москвы. Ранее он уже был судим за неуплату налогов на сумму 2 миллиарда рублей.

Отметим, что в июле 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии по делу о неуплате налогов. Бизнесмен задолжал государству более 650 миллионов рублей, пишет «Вечерняя Москва». Впоследствии суд освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью предпринимателя.