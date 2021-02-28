Перед приездом Навального руководство ИК-2 закупило несколько новых швейных машин

Руководство ИК-2 во Владимирской области перед этапированием блогера Алексея Навального закупило 14 новых швейных машин на сумму чуть меньше полумиллиона рублей.

Известно, что исправительное учреждение в Покрове специализируется на пошиве мужского нижнего белья, мужских сорочек и подштанников, передает источник ФАН, знакомый с ситуацией. Отбывая срок в ИК-2, основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) сможет пройти обучение на швейном или токарном производстве.

Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», сообщал ФАН. Причиной пересмотра предыдущего решения суда стали многочисленные нарушения отбывания наказания, в том числе неявка на регистрацию в качестве условно осужденного. Теперь московский блогер проведет в тюрьме два года шесть месяцев и две недели.