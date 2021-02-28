Промышленное «чудо» Латвии возникло благодаря обеспечению Прибалтики газом и нефтепродуктами с Востока. Однако сегодня Рига бездумно рвет отношения с Россией.

Долгие годы единственным промышленным топливом республики был торф. По данным института «Латгипроводхоз» за 1980 год, в Латвии работало 5799 торфяников общей площадью 640 тысяч гектаров, что составляло около 10% от всей территории республики.

Всплеск производства торфа пришелся именно на советскую эпоху. Исторического максимума добыча ископаемого достигла в 1970-е годы. Так, в 1973 году в Латвии было добыто 5,3 млн тонн торфа. В этом же году советской власти удалось полностью механизировать добычу этого вида топлива.

Основными получателями торфа были промышленные предприятия, потреблявшие 97% от общего объема добычи. При этом половина всего поступающего для нужд промышленности торфа использовалась в электроэнергетике.

Остальные виды топлива, включая продукты нефтепереработки, Латвия получала из других республик Советского Союза. В частности, к середине 1980-х годов 78% привозных продуктов поставлялись из РСФСР. В основном это были Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Волго-Вятский и Уральский экономические районы.

«Не это ли красноречивое свидетельство «жуткой колонизации» Латвии в советскую эпоху?» — задаются вопросом авторы издания Rubaltic.

Отдельного внимания заслуживает газовая отрасль Латвии. До Второй мировой войны в республике были газифицированы только два города — Рига и Лиепая. С 1954 года Латвийская ССР начала потреблять сжиженный газ, поставлявшийся из Башкирской АССР. Регулярные поставки природного газа в Латвию начались в 1962 году, когда был запущен трубопровод Дашава — Минск — Рига. Через десять лет заработал газопровод Торжок — Рига, по которому голубое топливо в республику поступало с северных месторождений.

Благодаря доступным энергоносителям из РСФСР латвийская промышленность демонстрировала хорошие результаты. К 1981 году полностью газифицированными были уже 93 города и поселка городского типа. Природный газ в начале 1980-х использовался на крупнейших промышленных предприятиях страны, таких как Рижский вагоностроительный завод, фабрика «Аврора», п/о ВЭФ и другие.

Теперь же политика властей Латвии имеет яркую антироссийскую направленность, из-за чего страдает экономика республики. Например, после отказа Москвы от транзита грузов через Прибалтику государственная железнодорожная компания Латвии вынуждена распродавать локомотивы, так как железная дорога страны перестала быть востребованной.