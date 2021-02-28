Белойван выиграл суд у задолжавшего ему бизнесмена перед заочным арестом

Москва, 28 февраля. Пресненский суд Москвы заочно арестовал владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана после того, как он выиграл суд у задолжавшего ему бизнесмена.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте Белойвана, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Он будет арестован при задержании на территории РФ или после экстрадиции из другого государства. Перед этим Белойван выиграл суд у частного предпринимателя, который задолжал ему более 10 млн рублей.

Ранее основателя ресторанной сети объявили в международный розыск за неуплату налогов в крупном размере. В 2019 году он уже был судим по аналогичному делу, не уплатив более 650 млн рублей налогов.