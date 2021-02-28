Анастасия Веденская прибыла в Петербург для дачи показаний после избиения

Санкт-Петербург, 28 февраля. Актриса Анастасия Веденская, которую незнакомка ударила пивным стаканом в ресторане петербургского отеля, прибыла в Северную столицу для дачи показаний, сообщил источник ФАН.

Бывшая супруга актера Владимира Епифанцева подверглась избиению после премьеры фильма «Дочь тьмы». Она встретила в ресторане отеля знакомого режиссера, и он присоединился к актрисе за ужином вместе со своими знакомыми — парой, которую артистка видела впервые. В какой-то момент сидящая за одним столом с Веденской женщина кинула в нее пивным бокалом.

«Анастасия Веденская, бывшая жена Епифанцева прибыла в Петербург, завтра она будет давать в полиции показания по избиению», — рассказал источник ФАН.

В момент нападения на его бывшую жену Епифанцев по счастливой случайности тоже находился в отеле. Веденская позвонила экс-супругу, и он спустился в ресторан, чтобы защитить актрису. Все это вылилось в драку.

Анастасия Веденская жаловалась, что после избиения ее мучают сильные головные боли. Актриса намерена отправить свою обидчицу в тюрьму.