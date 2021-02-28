Срыв выборов и атаки экстремистов: Сомали на пороге нового гражданского конфликта

Более двух недель прошло с момента окончания срока мандата президента Сомали Мохамеда Абдуллахи, известного по прозвищу Фармаджо. Федеральному правительству и властям штатов так и не удалось провести новые выборы до 8 февраля 2021 года из-за разногласий. На текущий момент ситуация в стране, особенно в столице, крайне напряженная — политический вакуум провоцирует раскол в обществе и рискует перерасти в гражданский конфликт.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, как спустя всего восемь лет после восстановления сомалийской государственности страна вновь оказалась на грани глубокого кризиса, и к чему это может привести.

Отсутствие компромисса по выборам

Общенациональные выборы в Сомали не состоялись в связи с тем, что Центральное федеральное правительство не смогло договориться с лидерами полуавтономных регионов относительно механизма их проведения. Проблема назрела еще до окончания 2020 года, когда властям не удалось завершить формирование коллегии выборщиков, поскольку уже тогда имелись серьезные противоречия. Кроме того, участились атаки боевиков экстремистской группировки «Аш-Шабаб».

С 1991 года после кровопролитного гражданского конфликта в республике действовал особый избирательный механизм, при котором национального лидера определял не народ путем голосования, а специальные делегаты, выдвигаемые главами регионов. По такой схеме в 2017 году на пост президента африканской страны был назначен Мохамед Абдуллахи.

С приходом к власти новый глава Сомали продолжил политический курс своего предшественника Хасана Шейха Махмуда, но при этом решил изменить укоренившиеся методы и отменить непрямые выборы. Тем самым он попытался повысить роль центрального аппарата. Решение подверглось жесткой критике со стороны оппозиционных сил, которые, помимо прочего, увидели в нем попытку продления Абдуллахи своих полномочий.

Позднее по итогам переговоров между федеральным правительством и региональными лидерами был предложен выход, который по большей части устраивал все политические элиты. Это была несколько обновленная модель непрямых выборов с отдельными поправками.

Несмотря на, казалось бы, достигнутый компромисс, реализовать подобную систему оказалось не так просто, как это смотрелось на бумаге. Камнем преткновения стали разногласия, возникшие при формировании состава группы, ответственной за определение главы государства. Также появились сложности в процессе распределения мест в парламенте.

Наиболее проблемным оказался южный округ Гедо в штате Джубаленд, расположенный на границе с Кенией. Правительство Абдуллахи приняло решение о замене кандидатов от данного района, предложенных региональным лидером шейхом Ахмедом Мохаммедом Исламом Мадобе, так как посчитало, что они представляют интересы соседней страны. В результате возникла почва для новых противоречий, и фактически это привело к срыву президентских выборов.

Политический кризис или план Абдуллахи

По мере приближения даты окончания полномочий Мохамеда Абдуллахи политическая обстановка в стране постепенно накалялась, достигнув пика в первой половине февраля 2021 года. Для большинства экспертов еще в конце минувшего года стало очевидно, что выборы в Сомали будут провалены, и впереди только тупик, поскольку диалог между властями и главами регионов никак не складывался. К срыву сроков отбора избирательной коллегии добавилось еще и обвинение со стороны альянса лидеров оппозиции в адрес Мохамеда Абдуллахи, которого заподозрили в продвижении своих сторонников в состав Национальной независимой избирательной комиссии.

О приближении политического кризиса ранее говорил также старший аналитик в Международной кризисной группе по Сомали Омар Махмуд. Он констатировал, что лидеры штатов утратили доверие к федеральным властям, а внутренняя ожесточенная конкуренция, разобщенность и нежелание центрального правительства выстраивать диалог с регионами не позволят реализовать избирательное соглашение.

Представитель сомалийской партии «Вададжир» Абдирахман Абдишакур Варсаме, являющийся одним из кандидатов, уверен, что Абдуллахи намеренно манипулировал процессами подготовки к выборам в своих интересах. Он считает, что таким образом президент пытался задержаться на своем посту на неопределенный срок.

Эскалация напряженности в Сомали

После срыва выборов альянс лидеров сомалийской оппозиции отказался признавать Мохамеда Абдуллахи главой государства и призвал население к антиправительственным демонстрациям. Однако протестная волна, захлестнувшая страну, особенно Могадишо, вскоре перешла в ожесточенную фазу – известно о по меньшей мере пяти погибших в ходе уличных акций.

Somali opposition leaders with talks to Farmajo out going government insist three main points and government agreed two points opposition, suggested three points to include in the talks the opposition and for the government to allow peaceful protests and to take responsibility 19 pic.twitter.com/ZkF3pz46vz — halima abdi (@gabrielmacedo81) February 25, 2021

Лидер Пунтленда Саид Абдуллахи Дени заявил 21 февраля текущего года, что действия Фармаджо могут вернуть Сомали к хаосу 90-х годов, так как подконтрольные ему силовые структуры вместо борьбы с террористической угрозой ведут ее исключительно с политическими оппонентами. Также он отметил, что утративший мандат политик в одностороннем порядке отверг инициативу международного сообщества относительно федеративной модели государственного устройства африканской страны. В ООН, США, Европейском и Африканском союзах считают, что именно это позволило бы избежать многих проблем, создав относительный баланс.

Реакцией центрального правительства на протестное движение стал запрет на любые массовые акции в столице, введенный 23 февраля 2021 года в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Такое решение было принято после того, как ряд оппозиционных кандидатов в президенты подчеркнули, что продолжат демонстрации, пока не добьются отставки Мохамеда Абдуллахи.

«Любые протесты в Могадишо, будь то антиправительственные или проправительственные, являются незаконными и не будут разрешены», — заявил в ходе недавней пресс-конференции министр внутренней безопасности Хасан Хундубей Жимале.

Помимо запрета, в сомалийской столице появилось много солдат и техники, перекрыты многие главные улицы. Впрочем, подобные меры не только не решили проблему, а еще больше подняли градус недовольства граждан. Ситуация продолжает накаляться, горожане сообщили ранее, что военные атаковали отель, в котором находились два бывших президента, являющихся сейчас оппозиционными кандидатами на пост главы государства.

«Около полуночи в четверг где-то рядом с президентским дворцом прогремели звуки артиллерийской стрельбы, а затем несколько минометных боеприпасов упали в других районах города», — рассказал журналистам житель Могадишо Ахмед Юсуф.

По словам министра Жимале, это была атака, организованная оппозицией. Он добавил, что вооруженные боевики напали на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в городе.

Активизация экстремистов

На фоне политического раскола в Сомали группировка «Аш-Шабаб» активизировала свои нападения. Так, радикальные исламисты 8 февраля 2021 года подорвали конвой силовиков неподалеку от города Дусамареб, где проводились переговоры относительно механизма выборов, которые так и не состоялись. В результате детонации бомбы, заложенной на обочине дороги, погибли тринадцать сотрудников Службы национальной безопасности, включая старшего офицера.

Спустя несколько дней, 13 февраля, неподалеку от здания парламента в Могадишо взорвался автомобиль с террористом-смертником. Правоохранители открыли огонь по транспортному средству, водитель которого проигнорировал приказ остановиться на контрольно-пропускном пункте. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести, но жертв удалось избежать.

Во вторник, 23 февраля, в сомалийской столице возле полицейского участка подорвался еще один джихадист. Известно о троих погибших в результате теракта, еще несколько человек были ранены. Подобные атаки совершались и в конце 2020 года, и ранее. Однако в последнее время боевики «Аш-Шабаб» нападают все чаще, что приводит к еще большей эскалации напряженности в период политического кризиса в стране.

На грани гражданского конфликта

Ситуация в Сомали в последние несколько месяцев постепенно ухудшается. Срыв выборов, ожесточенное противостояние между сторонниками Мохамеда Абдуллахи и оппозицией, массовые демонстрации и нападения «Аш-Шабаб» могут спровоцировать очередную гражданскую войну. Об этом говорят многие местные политики, этого опасаются зарубежные аналитики и международные институты.

Спустя три десятилетия выстраивания государственности страна снова оказалась на пороге кровопролитного конфликта. Проблема не только в политической нестабильности, но именно раскол в элитах и обществе провоцирует дальнейшую эскалацию. Остается надежда на то, что центральному правительству все-таки удастся выстроить диалог с оппозицией и провести президентские выборы, пусть и с задержкой. В противном случае напряженность будет возрастать.