Срыв выборов и атаки экстремистов: Сомали на пороге нового гражданского конфликта

Более двух недель прошло с момента окончания срока мандата президента Сомали Мохамеда Абдуллахи, известного по прозвищу Фармаджо. Федеральному правительству и властям штатов так и не удалось провести новые выборы до 8 февраля 2021 года из-за разногласий. На текущий момент ситуация в стране, особенно в столице, крайне напряженная — политический вакуум провоцирует раскол в обществе и рискует перерасти в гражданский конфликт.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, как спустя всего восемь лет после восстановления сомалийской государственности страна вновь оказалась на грани глубокого кризиса, и к чему это может привести.

Общенациональные выборы в Сомали не состоялись в связи с тем, что Центральное федеральное правительство не смогло договориться с лидерами полуавтономных регионов относительно механизма их проведения. Проблема назрела еще до окончания 2020 года, когда властям не удалось завершить формирование коллегии выборщиков, поскольку уже тогда имелись серьезные противоречия. Кроме того, участились атаки боевиков экстремистской группировки «Аш-Шабаб».

С 1991 года после кровопролитного гражданского конфликта в республике действовал особый избирательный механизм, при котором национального лидера определял не народ путем голосования, а специальные делегаты, выдвигаемые главами регионов. По такой схеме в 2017 году на пост президента африканской страны был назначен Мохамед Абдуллахи.

С приходом к власти новый глава Сомали продолжил политический курс своего предшественника Хасана Шейха Махмуда, но при этом решил изменить укоренившиеся методы и отменить непрямые выборы. Тем самым он попытался повысить роль центрального аппарата. Решение подверглось жесткой критике со стороны оппозиционных сил, которые, помимо прочего, увидели в нем попытку продления Абдуллахи своих полномочий.

Позднее по итогам переговоров между федеральным правительством и региональными лидерами был предложен выход, который по большей части устраивал все политические элиты. Это была несколько обновленная модель непрямых выборов с отдельными поправками.

Несмотря на, казалось бы, достигнутый компромисс, реализовать подобную систему оказалось не так просто, как это смотрелось на бумаге. Камнем преткновения стали разногласия, возникшие при формировании состава группы, ответственной за определение главы государства. Также появились сложности в процессе распределения мест в парламенте.

Наиболее проблемным оказался южный округ Гедо в штате Джубаленд, расположенный на границе с Кенией. Правительство Абдуллахи приняло решение о замене кандидатов от данного района, предложенных региональным лидером шейхом Ахмедом Мохаммедом Исламом Мадобе, так как посчитало, что они представляют интересы соседней страны. В результате возникла почва для новых противоречий, и фактически это привело к срыву президентских выборов.

По мере приближения даты окончания полномочий Мохамеда Абдуллахи политическая обстановка в стране постепенно накалялась, достигнув пика в первой половине февраля 2021 года. Для большинства экспертов еще в конце минувшего года стало очевидно, что выборы в Сомали будут провалены, и впереди только тупик, поскольку диалог между властями и главами регионов никак не складывался. К срыву сроков отбора избирательной коллегии добавилось еще и обвинение со стороны альянса лидеров оппозиции в адрес Мохамеда Абдуллахи, которого заподозрили в продвижении своих сторонников в состав Национальной независимой избирательной комиссии.

О приближении политического кризиса ранее говорил также старший аналитик в Международной кризисной группе по Сомали Омар Махмуд. Он констатировал, что лидеры штатов утратили доверие к федеральным властям, а внутренняя ожесточенная конкуренция, разобщенность и нежелание центрального правительства выстраивать диалог с регионами не позволят реализовать избирательное соглашение.

Представитель сомалийской партии «Вададжир» Абдирахман Абдишакур Варсаме, являющийся одним из кандидатов, уверен, что Абдуллахи намеренно манипулировал процессами подготовки к выборам в своих интересах. Он считает, что таким образом президент пытался задержаться на своем посту на неопределенный срок.

После срыва выборов альянс лидеров сомалийской оппозиции отказался признавать Мохамеда Абдуллахи главой государства и призвал население к антиправительственным демонстрациям. Однако протестная волна, захлестнувшая страну, особенно Могадишо, вскоре перешла в ожесточенную фазу – известно о по меньшей мере пяти погибших в ходе уличных акций.

Somali opposition leaders with talks to Farmajo out going government insist three main points and government agreed two points opposition, suggested three points to include in the talks the opposition and for the government to allow peaceful protests and to take responsibility 19 pic.twitter.com/ZkF3pz46vz