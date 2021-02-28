Стали известны профессии, которые Навальный сможет освоить во владимирской колонии





Приговоренный к реальному сроку по делу «Ив Роше» блогер Алексей Навальный сможет пройти обучение на швейном или токарном производстве, а также на кухне и библиотеке.



Члены Общественной наблюдательной комиссии ранее сообщили, что основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) доставили в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Исправление, где будет отбывать наказание Навальный, местные жители называют строгой с точки зрения контроля за соблюдением дисциплины.



ФАН сообщал, что блогеру Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Инициатором пересмотра предыдущего приговора стала Федеральная служба исполнения наказаний. Поводом для обращения регулятора в суд стали многочисленные нарушения отбывания условного наказания, в том числе неявка на регистрацию в качестве условно осужденного.