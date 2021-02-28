Москвичи массово встали на коньки в последний день работы катков. ФАН-ТВ

Сегодня завершают свою работу катки на ВДНХ и Красной площади — с завтрашнего дня их начнут демонтировать.

Успеть покататься с ветерком решили москвичи и гости столицы. Они массово встали на коньки, некоторые завсегдатаи зимнего развлечения сообщают, что такого всплеска интереса у горожан не было даже в новогодние каникулы.

Оно и понятно: небывало теплый конец февраля и постепенное снятие коронавирусных ограничений (в Москве зафиксировали сегодня 1 737 новых заболевших) сделали свое дело.

У тех, кто не успел проводить зиму, есть возможность встретить весну на коньках — каток в Парке Горького будет работать до 8 марта включительно.