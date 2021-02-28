Навального доставили в колонию во Владимирской области





Блогера Алексея Навального, получившего реальный срок по делу «Ив Роше», доставили во владимирскую колонию, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии.



Информация об этапировании основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России), регулярно менялась. Члены ОНК ранее опровергли доставку Навального в одну из колоний в Московской области.



Алексею Навальному заменили условный срок на реальный в рамках дела «Ив Роше». С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО «Матросская тишина», ему предстоит отбыть в колонии общего режима два года шесть месяцев и две недели.



Кроме того, суд признал блогера виновным в оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 850 тысяч рублей.