Мешки с трупами появились у здания правительства Аргентины из-за скандала с вакциной

Буэнос-Айрес, 28 февраля. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Аргентины из-за скандала с «VIP-вакцинацией», в котором замешан экс-министр здравоохранения страны Хинес Гонсалес Гарсия. Он использовал служебное положение и помог своим знакомым привиться от COVID-19 вне очереди, сообщает телеканал France 24.

Thousands of Argentinians take to streets to protest ‘VIP vaccinations’ scandal https://t.co/XHHkDOuQpk pic.twitter.com/bSfhReDZsI — FRANCE 24 (@FRANCE24) February 28, 2021

Вакцина для друзей правительства

Гарсия ушел в отставку неделю назад, когда о его махинациях с ковидной вакциной рассказал 71-летний журналист Горацио Вербицкий. Мужчина заявил, что давняя дружба с министром помогла ему сделать прививку раньше, чем началась вакцинация населения страны.

Местные СМИ сообщали, что побыстрее привиться от коронавируса пожелал, например, 38-летний министр экономики и бывший аргентинский президент Эдуардо Дуальде, а также его жена и дети.

Место Хинеса Гарсии займет 48-летняя Карла Виццотти, которая отвечала за поставку российской вакцины «Спутник V» в Аргентину.

Черные мешки с «трупами»

27 февраля протестующие с плакатами «Дайте мне мою вакцину» и «Прекратите тратить наши деньги» собрались у здания правительства Аргентины. На площади Пласа-де-Майо в Буэнос-Айресе они разложили черные мешки с «трупами», на которых были написаны имена проправительственных лидеров, прошедших вакцинацию.

«Они начали с вакцинации друзей правительства. Это неуместно. Они крадут чужую жизнь», — сказала в интервью агентству AFP протестующая Ирен Марсет.

Акции протеста прошли также в городах Кордова, Росарио и Мар-дель-Плату.

Аргентинский лидер Альберто Фернандес осудил действия митингующих.

«Способ демонстрации не может заключаться в том, чтобы выставлять пакеты из морга с именами политических лидеров перед зданием правительства. Не будем молчать перед таким актом варварства», — написал Фернандес в Twitter.

La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie. pic.twitter.com/nFsgEHKMs7 — Alberto Fernández (@alferdez) February 27, 2021

В Аргентине с населением 44 млн человек зарегистрировано около двух млн случаев заражения COVID-19. Более 50 тыс. человек скончались. По данным правительства, привито около миллиона местных жителей.

Россия направила в Аргентину 1,2 млн доз «Спутника V». Для массовой вакцинации страна использует также препараты CoviShield и Sinopharm.

Скандал с внеочередным вакцинированием от COVID-19 произошел и в Бразилии. Несколько тысяч местных жителей получили препарат против вируса вне очереди. Только в Рио-де-Жанейро открыты 27 административных, три гражданских и одно уголовное дело. Общее количество расследований из-за бразильского «вакцинагейта» на федеральном уровне не уточняется.