Мешки с трупами появились у здания правительства Аргентины из-за скандала с вакциной

Буэнос-Айрес, 28 февраля. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Аргентины из-за скандала с «VIP-вакцинацией», в котором замешан экс-министр здравоохранения страны Хинес Гонсалес Гарсия. Он использовал служебное положение и помог своим знакомым привиться от COVID-19 вне очереди, сообщает телеканал France 24.

Thousands of Argentinians take to streets to protest ‘VIP vaccinations’ scandal https://t.co/XHHkDOuQpk pic.twitter.com/bSfhReDZsI