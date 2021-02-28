«Результаты карантина»: Экономист рассказала, насколько беднее стали украинцы за год

Киев, 28 февраля. Уровень всеобщей бедности на Украине ввиду пандемии вырос на десять процентов. Некоторые сферы до сих пор не восстановлены.

Об этом каналу UKRLIFE.TV сообщила член Национальной академии наук Украины доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Элла Либанова, — сообщает «ПолитНавигатор».

«Мы используем критерий так называемого расчетного прожиточного минимума — корзинка прожиточного минимума каждый месяц рассчитывается Министерством социальной политики. Это более такой подходящий критерий, с его использованием у нас получилось в первом полугодии 2020 года 51 процент. За год до этого, в 2019 году у нас был 41 процент. Это результаты карантина», — пояснила Либанова.

Экономист уверена, что в большей степени на это повлиял не сам коронавирус, а реакция на него населения и политиков. Сегодня большая часть ограничений снята, остальная смягчена, но рестораны, гостиницы и туристические базы все равно остаются пустыми. Эксперт отметила, что страдает даже украинская столица.

Как и в других странах, относительной бедностью на Украине называется отметка доходов ниже реального прожиточного минимума.

«Но расчеты, которыми пользуется Министерство социальной политики, реальный прожиточный минимум на Украине составляет сейчас в среднем 4145 гривен», подчеркнула экономист.

Ранее, ФАН сообщал о том, как неурожай кормовых культур на Украине в прошлом году спровоцировал резкий рост цен на самые важные продукты — мясо, пшеницу, сахар и подсолнечное масло.

Цены на топливо так же дают о себе знать. Стоимость бензина марки А-95 составляет 25–27 гривен за литр (66–70 рублей), бензин А-92 стоит 24–25 гривны/литр, дизтопливо подорожало до 24 гривен/литр. Результатом стала галопирующая продовольственная инфляция во всех магазинах Украины.