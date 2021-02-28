Порошенко припомнили, как его с позором изгнали из Крыма в 2014 году

Симферополь, 28 февраля. Крымский ополченец Александр Антуфьев прокомментировал скандальное изгнание Порошенко из республики 28 февраля 2014 года. О причинах недружелюбного отношения крымчан к будущему главе постмайданной Украины он рассказал в комментарии корреспонденту ФАН.

По мнению Антуфьева, Порошенко на тот момент прибыл в Крым, чтобы убедить его жителей отказаться от давно уже принятого ими решения, что и стало причиной освистания будущего президента.

«На момент прибытия Порошенко сюда, в Крым, крымский народ уже сделал свой выбор. А последующий референдум был уже просто юридическим оформлением данного решения», — пояснил он.

В тот день Порошенко под крики собравшейся толпы «Вон из Крыма!» поспешно скрылся на первом попавшемся такси. Люди в него что-то кидали, пока тот убегал от них. Как позже рассказал водитель, Порошенко пытался вытащить его из машины, так что двери пришлось заблокировать. Из-за этого в попытках не дать ему уйти машину едва не перевернули и повредили кузов.

Забавной деталью оказалось то, что Порошенко обязался покрыть все расходы на ремонт и даже купить таксисту новую машину, но обещания традиционно не сдержал. Максимум, что сделал «шоколадный король», — это бросил водителю 1500 гривен, хотя тот говорит, что на ремонт потратил порядка 30 000 грн.

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