Специальная рыбная диета поможет предотвратить сердечные заболевания

Москва, 28 февраля. Только диета послужит профилактикой заболеваний сердца, а не отдельные виды продуктов в рационе. Об этом рассказала врач-диетолог Лидия Ионова.

Употребление животных жиров увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Количество красного мяса в рационе необходимо снизить до двух порций в неделю. Кроме того, лучше отказаться от переработанного мяса, среди которого колбасы, ветчины и сардельки. Фрукты и овощи обязательно нужно употреблять каждый день.

Полиненасыщенные жирные кислоты и омега-3 снижают риск возникновения сердечных заболеваний. Эти вещества можно найти в составе жирной морской рыбы, семечек и льняного масла, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Развитие сердечной недостаточности можно снизить с помощью растительной пищи. Такая диета снизит вероятность старческой деменции и когнитивного диссонанса, выяснили ученые из Бостонского университета.

