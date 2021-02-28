В Крыму показали уникальный водозабор, построенный армией России для Севастополя

Севастополь, 28 февраля. В Крыму заканчивается строительство уникального водозабора на реке Бельбек, который будет питать водой Севастополь и окрестные села во время паводков. Всего за весну власти планируют получить с водозабора около десяти миллионов кубометров воды.

На сегодняшний день заканчиваются последние монтажные работы, а также идут пусконаладочные работы, на что отведено две недели. На водозаборе был построен бассейн емкостью 150 тысяч кубометров воды. Всего в сутки он будет давать Севастополю около 50 тысяч кубометров.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее дал задание очистить все русла рек от образовавшихся за зиму плотин из веток и прочего, чтобы во время паводков им ничего не мешало наполнять другие водные источники.

На время, когда город-герой будет питаться водой из реки Бельбек, будет остановлен забор воды из Чернореченского водохранилища — это основной водный источник Севастополя. Отметим, что это первый подобный опыт строительства не только в Крыму, но и в современной России.

Построили водозабор военные специалисты Главного строительного управления №4 Минобороны России, причем в очень сжатые сроки — менее чем за пять месяцев. Всего на строительстве было задействовано около 500 человек и более 150 единиц техники. Стоимость объекта составляет 4,6 млрд рублей, которые выделили из фонда Правительства России.

Местный блогер Игорь Корсаков опубликовал у себя на канале видео о завершающих работах на водозаборе. Он отметил, что уже заканчивается наполнение бассейна водой из реки Бельбек. При этом на крыше одного из зданий написано: «Армия России. Жителям Севастополя».

Кроме того, сейчас на объекте все меньше людей и техники, а это означает, что его сдадут в срок, хотя многие не верили в это, особенно на Украине. В соседнем государстве разного рода пропагандисты неоднократно заявляли, что водозабор в Крыму не только не успеют построить, но и что он разрушится во время паводков.

Впрочем, это же они говорили и про Крымский мост, который «не существует». Поэтому все подобные возгласы со стороны Украины вызывают у крымчан только смех и ничего более. Местные жители в комментариях пишут, что подобными грандиозными объектами они каждый год утирают нос Украине, которая десятилетиями на полуострове ничего не делала.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымчане осадили провокаторов в соцсетях, спекулирующих на теме засухи на полуострове.