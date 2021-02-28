Марков заявил, что команда Байдена демонстрирует готовность к массовым репрессиям

Команде президента США Джозефа Байдена жизненно необходимо показать сторонникам Дональда Трампа, что новая американская власть готова к массовым репрессиям. Об этом в интервью для ФАН заявил политолог Сергей Марков.

Ранее властные органы Соединенных Штатов предъявили обвинения более чем 300 лицам в нарушении федерального законодательства в связи с беспорядками вокруг и внутри Капитолия 6 января 2021 года. 280 человек уже были задержаны полицией.

«Для администрации Байдена очень важно наказать большое количество людей, — заметил Марков. — При том, что люди эти невиновные — они стали жертвами провокации, которую организовали сами же демократы. Единственное, чего они хотели, так это провести демонстрацию у здания Конгресса США. На агрессию же их толкнули специально обученные провокаторы из движения антифа, которые первыми же и ворвались в здание американского парламента».

По мнению политолога, целью преступников было дискредитировать как сторонников тогда еще действующего президента США, так и его самого, чтобы впоследствии иметь веский повод для объявления импичмента — что, собственно, и произошло.

«Массовыми арестами Байден хочет продемонстрировать свою способность наказывать, — убежден эксперт. — И тем самым предотвратить возможные митинги сторонников своего предшественника. Главного демократы уже добились — они сфальсифицировали выборы и снизили протесты до минимума. Однако теперь мы ясно видим, что из демократическо-олигархической республики Соединенные Штаты все сильнее скатываются в банальную диктатуру».

Судебные процессы над «захватчиками Капитолия» будут сопровождаться активной антитрамповской риторикой, продолжил собеседник ФАН.