Мизулина объяснила отсутствие Clubhouse в списке подлежащих самоцензуре соцсетей

Москва, 28 февраля. Социальная сеть Clubhouse пока не достигла в России уровня популярности, достаточного для внесения в реестр социальных сетей, подлежащих самоцензуре. Об этом ФАН рассказала директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«В соответствии с законом, Роскомнадзор формирует реестр социальных сетей, в него входят соцсети, доступ к которым составляет в течение суток более 500 тысяч пользователей сети Интернет на территории России», — пояснила она.

По данным открытых источников, количество пользователей Clubhouse в нашей стране за вторую декаду февраля увеличилось более чем в 25 раз. Так, на 20 февраля количество отечественных пользователей Clubhouse составило около 200 тысяч человек.

«Clubhouse хоть и уверенно растет, но пока такой цифры (500 тысяч пользователей. — Прим. ФАН) в России не достигает», — добавила Мизулина.

1 февраля в России вступил в силу закон о самоцензуре соцсетей. Лига безопасного Интернета направила в Роскомнадзор письмо с предложением включить в реестр девять площадок: Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и WhatsApp.

После включения в список руководство той или иной цифровой платформы обязано в течение двух месяцев настроить работу в соответствии с новыми нормами.

Соцсети должны самостоятельно проверять и удалять запрещенный на территории нашей страны контент. Также модераторам нужно оперативно реагировать на жалобы пользователей о распространении такой информации. Если интернет-платформа не будет выполнять предписания, ей грозит крупный штраф.

25 февраля был представлен антирейтинг интернет-платформ, нарушающих российское законодательство. Его возглавил Twitter. В первую тройку также вошли Facebook и Instagram. Между тем «Роскачество» в этот же день озвучило основные угрозы социальной сети Clubhouse.

Экспертов насторожили предусмотренные в ней возможности записи разговоров, доступа к контактам, поддельные приглашения и приложения-клоны на Android. Согласно выводам специалистов, в настоящее время платформа не отвечает базовым требованиям безопасности.