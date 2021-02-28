Журавко рассказал, почему Запад закрывает глаза на дискриминацию русских на Украине

Российская Федерация должна действовать жестко и адекватно отвечать на выпады иностранных государств. Таким мнением с ФАН поделился украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в послании генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления РФ в организацию заявил, что будущее СЕ зависит от того, сможет ли он сохранить самостоятельность и не действовать в рамках блоковых подходов. Глава МИД также отметил, что в условиях борьбы с пандемией потенциал организации особенно востребован для объединения усилия стран в сфере здравоохранения и обмена передовым опытом.

«Никакие геополитические или экономические расчеты не должны ставиться выше интересов защиты здоровья собственных граждан», — указал он.

Лавров подчеркнул, что авторитет СЕ расшатывается из-за отсутствия реакции на такие примеры нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и прибалтийских странах. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Совет Европы не должен спокойно смотреть на возвеличивание пособников нацистской Германии.

«Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», — добавил глава МИД РФ.

Политик Алексей Журавко считает, что, несмотря на послание Сергея Лаврова, европейские политики оставят без внимания притеснение русского и русскоязычного населения на Украине и в прибалтийских странах. По его словам, такие действия выгодны коллективному Западу.

«Это хорошо, что в Совет Европы было направленно письмо с таким содержанием. Западу напомнили о том, что сегодня происходит на Украине и в странах Прибалтики. Но я думаю, что от этого не будет никакого толку, поскольку мы садимся играть в карты с дьяволом. Сегодня Европа ведет политику двойных стандартов, поскольку является сателлитом США. Направлено все это на «уничтожение» России и памяти о том, что это именно советский народ одержал победу над фашизмом. Никакой реакции по поводу притеснения русскоязычных и разгула нацизма в Прибалтике и на Украине со стороны Совета Европы не будет. Они настроены враждебно», — сказал собеседник ФАН.

Бывший депутат Верховной рады напомнил, что Европейский союз закрывает глаза не только на притеснение русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Прибалтики, но и на войну в Донбассе, которая длится уже более семи лет.

«Мы видим, что сегодня в Донбассе продолжается война. Кроме того, ситуация с каждым днем только усугубляется. Но Совет Европы почему-то молчит. Также европейские политики продолжают закрывать глаза на то, что киевские власти ликвидировали три оппозиционных канала на Украине. А все из-за того, что сегодня Запад пытается «убить» русский язык, историю, память и все то, что объединяет славянские народы. Европа молчит, потому что это ей выгодно», — рассказал политик.

Украинский политики отметил, что Российская Федерация должна действовать жестко и адекватно отвечать на выпады иностранных государств.

«Над нашими странами (Украина, Россия, Белоруссия. — Прим. ФАН) и дальше будут продолжать издеваться, если мы не определимся, что нам дальше делать. Нельзя продолжать заигрывать с Западом. Где бы он ни появился, там сразу же возникают войны. С нами начнут считаться только тогда, когда Россия объявит себя империей и обратно вернет все свои земли. Западу можно все, только нам ничего нельзя. Это политика двойных стандартов. России нужно действовать жестко», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Киев ждет от Вашингтона нескольких шагов. В частности, США должны оказать максимальное давление на Москву и ужесточить санкции, убедив сделать это и западных партнеров.