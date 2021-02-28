«Какой молодец»: Гарри Галкин растопил сердце мамы, подарив ей букет

Москва, 28 февраля. Алла Пугачева и Максим Галкин в этом году отмечают оловянную свадьбу. Супруги вместе уже десять лет. Их двойняшкам — Гарри и Лизе вскоре исполнится по восемь лет. Дети самой популярной российской четы учатся в школе, изучают иностранные языка, занимаются вокалом и музыкой. Родители не могут нарадоваться на своих чад. Таланты детишек отмечают и подписчики соцсетей. На этот раз в сети появилось видео, на котором Гарри дарит маме цветы и подарки. Алла Борисовна была очень растрогана таким жестом, — пишет Teleprogramma.pro.

«Как мило! Здоровья вам и счастья! Какой молодец!», — написали подписчики.

Помимо двойняшек у Примадонны так же есть взрослая дочь Кристина Орбакайте и трое внуков, младшую из которых зовут Клавдия Земцова. Она всего на год старше Лизы и Гарри.

Максим Галкин и Алла Пугачева часто выкладывают своих детей в соцсетях. Тысячи забавных видео можно увидеть на просторах всемирной паутины. У детишек есть свои фан-странички, тысячи поклонников и друзей.

Не так давно Гарри и Лиза устроили родителям настоящую выставку свои картин. Гарри оборудовал для этого отдельную комнату, а на стульях разместил работы своей сестры.

Так уж вышло, что артистичная и эмоциональная Лиза чаще попадает на страницы соцсетей. Но не так давно Максим Галкин опубликовал видео с серьезным и основательным Гарри.

Мальчик растет настоящим мужчиной. Об этом говорят его увлечения. На записи, которую разместил звездный папа, он с увлеченным видом строит трубопровод. К стройке мальчик подготовился основательно. Он надел перчатки и каску.

Дети звездной четы просто ангелы. ФАН ранее писал, как Гарри и Лиза порадовали соседей подарками.