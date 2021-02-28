Смертность в Дагестане за год выросла на треть

Махачкала, 28 февраля. При незначительном росте рождаемости в 2020 году в Дагестане смертность увеличилась на 32%. При этом естественный прирост населения в республике остается намного выше среднероссийского показателя.

По словам врио министра здравоохранения региона Татьяны Беляевой, показатель рождаемости в республике впервые за несколько лет вырос почти на полтора процента. При этом смертность также увеличилась примерно на треть, что вызвано, прежде всего, последствиями распространения коронавируса.

«За истекший год отмечен хоть и незначительный, но рост рождаемости на 1,4%. К сожалению, в связи с пандемией коронавирусной инфекции мы отметили также рост общей смертности на 32%, что не может нас не огорчать. Показатель смертности с 4,7 на тысячу населения поднялся до 6,2», — сообщила глава ведомства на коллегии регионального Минздрава.

По данным министерства, рождаемость в Дагестане падала в течение нескольких лет, однако по итогам прошлого года выросла с 14,7 до 14,9 на тысячу населения. Этот показатель почти на 50% превышает средний по России. Смертность в республике также стабильно снижалась в течение как минимум пяти лет, но в 2020 году резко выросла — ее показатель на тысячу населения вырос с 4,7 сразу до 6,2 за год.

Беляева отметила необходимость снижения смертности. Для этого, по ее словам, созданы определенные условия: улучшилась методика диагностики коронавируса, приобретено и направлено в села Дагестана более 50 передвижных медицинских комплексов.

«Нам предстоит работа по снижению показателя смертности. Используя опыт лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, мы должны добиться этого», — сказала министр.

При этом смертность в Дагестане в 2,3 раза ниже, чем в среднем по стране. Естественный прирост населения также значительно выше среднероссийского. По информации Минздрава республики, этот показатель в регионе составляет 8,7 на тысячу населения, тогда как в целом по стране он отрицательный.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году в Дагестане на свет появились более 46 тысяч детей. Республика вошла в четверку российских регионов по уровню рождаемости.