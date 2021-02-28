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Тяжелобольная Алиса Аршавина написала матери после комы

Тяжелобольная Алиса Аршавина написала матери после комы

Москва, 28 февраля. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса, которая борется со смертельным заболеванием, вышла на связь после искусственной комы.

Несколько месяцев назад у экс-супруги спортсмена диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. У Аршавиной, которая после первой свадьбы носила фамилию Казьмина, разрушаются лицевые хрящи и ткани, из-за чего она прячет нос на фотографиях.

Совсем недавно 38-летняя женщина оказалась на грани жизни и смерти. Об этом сообщила в Instagram мать Аршавиной Наталия Сарычева.

«Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания — между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!» — написала родительница тяжелобольной Аршавиной.

Бывшая супруга футболиста ответила матери в соцсети. Она оставила под постом трогательный комментарий, из которого следует, что сдаваться экс-жена Аршавина не намерена.

«Спасибо, мамочка любимая. Очень трогательно, больше я вас не оставлю, только выздоравливать», — написала Алиса Аршавина.

Тяжелобольная женщина воспитывает дочь от футболиста, а также двух детей от первого брака. Недавно спортсмен добился через суд выселения Аршавиной и ее наследников из особняка.

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