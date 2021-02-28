Тяжелобольная Алиса Аршавина написала матери после комы

Москва, 28 февраля. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса, которая борется со смертельным заболеванием, вышла на связь после искусственной комы.

Несколько месяцев назад у экс-супруги спортсмена диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. У Аршавиной, которая после первой свадьбы носила фамилию Казьмина, разрушаются лицевые хрящи и ткани, из-за чего она прячет нос на фотографиях.

Совсем недавно 38-летняя женщина оказалась на грани жизни и смерти. Об этом сообщила в Instagram мать Аршавиной Наталия Сарычева.

«Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания — между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!» — написала родительница тяжелобольной Аршавиной.

Бывшая супруга футболиста ответила матери в соцсети. Она оставила под постом трогательный комментарий, из которого следует, что сдаваться экс-жена Аршавина не намерена.

«Спасибо, мамочка любимая. Очень трогательно, больше я вас не оставлю, только выздоравливать», — написала Алиса Аршавина.

Тяжелобольная женщина воспитывает дочь от футболиста, а также двух детей от первого брака. Недавно спортсмен добился через суд выселения Аршавиной и ее наследников из особняка.