«Долго таил в себе»: жена самарца рассказала об «изменах» супруга с собакой

Самара, 28 февраля. Супружеская пара оказалась на грани развода после того, как жена узнала об «изменах» мужа с их собственной собакой.

При этом женщина давно стала замечать, что с животным происходит что-то странное. Самарец во всем признался супруге. В связи с произошедшим она опасается, что могла заразиться инфекцией от пса через мужа.

«Долго таил это в себе, боялся рассказывать. Понял, что дальше так быть не может», — заявила женщина в беседе с журналистами.

Пожилой турок изнасиловал уличную собаку, сообщало Федеральное агентство новостей. Полицейских вызвала местная жительница, которая застала живодера за преступлением.