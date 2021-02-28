Политолог Рар объяснил слова Байдена о важности Украины для США и ЕС

Москва, 28 февраля. Запад стремится разрушить российскую экономику с помощью Украины, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию «Украина.ру».

Так он объяснил слова американского лидера Джо Байдена о том, что Украина является «жизненно важным вопросом для Европы и США». По словам эксперта, такие заявления руководства Соединенных Штатов не должны удивлять.

«Если вы читаете открытые или закрытые доклады американских «мозговых центров», то они там открыто говорят, что Западу надо разрушить российскую экономику, но ни в коем случае не надо ввязываться в войну, потому что там не понятно, кто выиграет», — указал Александр Рар.

Он добавил, что в команде Байдена присутствуют довольно сильные игроки, которые способные пойти на свою игру и дать указание, как действовать Киеву в отношении Москвы. Кроме того, на Украине уверены, что Запад будет поощрять антироссийскую риторику и "пакости" в адрес Москвы.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью ФАН ранее рассказал, что с 2014 года Украина является американским «проектом» для сдерживания развития России. Так он прокомментировал призыв нового посла Украины в США Оксаны Маркаровой к Вашингтону о введении новых санкций против Москвы.