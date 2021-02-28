Милонов и Онищенко заявили о планах создания платформы «За здоровый образ жизни» в ГД

Геннадий Онищенко и Виталий Милонов сообщили о намерениях создать совместную платформу за продвижение здорового образа жизни на базе российского парламента. Об этом оба политика договорились в эфире «Милонов-шоу», выпускаемом ФАН.

«Учитывая наши общие интересы, пора образовать некую платформу за здоровый образ жизни, против вредной и просто откровенно мусорной еды, — заявил Милонов. — Уверен, слоганы, построенные на такой риторике, будут максимально продуктивны!»

Онищенко в ответ заметил, что «этого мало».

«Во вторник, 2 марта, я буду проводить всероссийское селекторное совещание, посвященное здоровому образу жизни детей, — сказал он. — Победители поедут в «Артек» — для них у меня есть аж 200 путевок! Кроме того, завтра я встречаюсь с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко — и вместе с ним у нас также будет селекторное совещание со всеми муниципалитетами региона по здоровому образу жизни и организации школьного питания, которое является одной из наиважнейших здоровьесберегательных опций. Так что забота о детском благополучии — это перманентный процесс, который должен идти постоянно. Работа над ним, конечно, ведется — но крайне недостаточно, и я буду настаивать на ее усилении».

Подводя итоги выпуска, Милонов поблагодарил своего гостя за беседу, отметив «перченость» очередного выпуска своего шоу.

Подробности смотрите в новом выпуске «Милонов-шоу» на ФАН TV.