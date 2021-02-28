Медики из США рассказали о пользе растительной пищи для здоровья сердца

Бостон, 28 февраля. Прием растительной пищи может замедлить развитие сердечной недостаточности, что уменьшает риск деменции и когнитивного диссонанса, считают ученые из США.

Зеленые листовые овощи и ягоды, если человек ограничивает себя в употреблении еды с большим содержанием насыщенных жиров и продуктов животного происхождения, могут положительно сказаться на здоровье организма, рассказали специалисты Медицинской школы Бостонского университета. Придерживающиеся так называемой диеты MIND люди меньше подвержены развитию проблем с сердцем.

Исследование, которое провели эксперты из Бостона, заключалось в анализе диетических и эхокардиографических данных 2,5 тысячи человек. Как поделились специалисты, чем ближе люди к соблюдению этой диеты, состоящей из растительной пищи, тем меньше они подвергаются рискам развития старческой деменции или возникновения когнитивного диссонанса.

Употребление яблок положительно влияет на развитие памяти у человека. К такому выводу недавно пришли исследователи из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний.