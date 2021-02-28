Искусственный интеллект может выполнять работу психолога в будущем

Москва, 28 февраля. Развитие искусственного интеллекта может привести к тому, что роботы станут выполнять большую часть деятельности психологов.

Психологию рассматривают как сферу деятельности исключительно человека. Представители профессии не видят угрозы для своей карьеры из-за развития искусственного интеллекта. При этом некоторые типы психологических тестов, оценок и анкет возможно автоматизировать. Психологические службы, которые будут работать на базе ИИ, могут стать популярными в течение пяти-десяти лет.

Уже сейчас существуют приложения на основе ИИ, которые направлены на поддержание психического здоровья. В некоторых продуктах применены процедуры когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). В этих программах обычно используется голосовая связь или чат-боты, которые ведут терапию через разговор для восстановления психического здоровья пользователей. Потенциальными плюсами подобных приложений можно назвать низкую стоимость, анонимность и конфиденциальность, быстрый доступ.

Ранее сообщалось, что австралийские специалисты обучили ИИ находить уязвимость в человеческом поведении и манипулировать им. Для этого ученые создали инновационную методику.