«Юнармия» и РДШ выпустили вторую серию реалити-шоу «Защитники»

Москва, 28 февраля. В социальных сетях Всероссийского движения «Юнармия» и Российского движения школьников состоялась премьера второй серии экстремального реалити-шоу «Защитники». После испытаний в первой части шоу из 12 участников осталось только восемь. Во второй части совместного проекта «Юнармии» и РДШ школьникам предстоит столкнуться пусть в учебной, но максимально приближенной к настоящей спасательной операции: испытать на себе все ощущения от виртуального прыжка с парашютом, отразить нападение террористов, встретиться с экстремальным депутатом Джеффом Монсоном.

Премьера реалити-шоу «Защитники», организаторами которого выступили «Юнармия» и Российское движение школьников, состоялась 23 февраля, в День защитника Отечества. Участниками шоу стали 12 школьников из разных регионов России. На базе центра «Авангард» в парке «Патриот» им предстоит пройти испытания выпускников этого тренинг-центра.

Ранее ФАН сообщал, что первая серия реалити-шоу вызвала ажиотаж в социальных сетях.

Федеральное агентство новостей является информационным спонсором реалити-шоу «Защитники».