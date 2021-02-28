Киев ничего не решает: как Украина и РФ будут разговаривать без Медведчука

Киев, 28 февраля. Отсутствие лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на российско-украинских переговорах не станет проблемой, поскольку Киев ничего не решает.

Соответствующим образом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал возможное исключение Медведчука из политической верхушки Украины. По его словам, для элит это не станет какой-то проблемой. Либо Москва и Киев вообще прекратят переговоры, либо вопросы взаимодействия между ними возьмут на себя дипломаты США и Евросоюза.

«Для украинских элит это вообще не проблема. Они не будут коммуницировать или отдадут это все на откуп американской или европейской дипломатии. Они и так уже не субъектны», — отметил Безпалько.

Он также добавил, что даже заявления о закупках вакцины против коронавируса для Украины делают американские дипломаты. Поэтому самостоятельно Киеву вести переговоры нецелесообразно, подчеркнул политик.

Ранее Кремль отреагировал на обыски в киевском офисе ОПЗЖ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал репрессивными действия украинского руководства в отношении партии Медведчука.