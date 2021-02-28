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Диетолог объяснил, как скажется на здоровье ежедневное употребление миндаля

Диетолог объяснил, как скажется на здоровье ежедневное употребление миндаля

Вашингтон, 28 февраля. Миндаль крайне полезен для здоровья и фигуры человека. Известный американский диетолог Синтия Сасс рассказала, почему этот орех стоит включить в рацион.

Ежедневное употребление миндаля благоприятно сказывается на уровне холестерина в организме, а также позволяет нормализовать артериальное давление и расслабить кровеносные сосуды. Для этого необходимо в день есть как минимум 40 граммов этого ореха.

«Миндаль способствует снижению индекса массы тела и уменьшению окружности талии. Содержащиеся в миндале полезные жиры и растительные белки обеспечивают ощущение сытости на длительное время», — рассказала Сасс.

При этом в орехе содержится большое количество антиоксидантов и других полезных веществ. Например, половину дневной нормы витамина Е можно получить из 23 орешков. Этот элемент действует как антиоксидант, обеспечивая клеткам защиту от повреждений. Кроме того, он укрепляет иммунитет и уменьшает воспаления.

Миндаль также может стать альтернативой таблеткам, которые восполняют в организме запас магния. Вдобавок это вещество лучше усваивается именно из орехов, чем из медикаментов.

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