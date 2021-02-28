Прооперированный Бари Алибасов воссоединится с матерью своего сына

Москва, 28 февраля. Продюсер Бари Алибасов будет жить под одной крышей с бывшей женой Еленой Уронич, с которой состоял в фактическом браке. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов — младший.

Создатель культовой поп-группы «На-На» Бари Алибасов находится на реабилитации в Калининграде после операции на ноге. Уже 5 марта к нему приедет Уронич и поселится с ним в одной квартире. Сын Алибасова и Уронич называет предстоящее «великим воссоединением».

«Произойдет великое воссоединение. Отец и мать буду жить вместе. У папы пока, конечно, память продолжает барахлить. Но он уже начал улыбаться, радоваться жизни», — заявил Бари Алибасов — младший в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Сын музыкального продюсера также прокомментировал отношения отца и женщины-реабилитолога, которая занимается послеоперационным восстановлением Алибасова. По словам наследника знаменитости, она сильно понравилась отцу. Продюсер души не чает в своей новой подруге, хотя она и замужем.

«Она играет с ним в карты, в запоминалки, кормит его пять раз в день. Папа в ней души не чает. Говорит, что меня любит в три раза больше, а ее в восемнадцать. <...> Они общаются целыми днями. Она говорит, что он самый потрясающий мужчина в ее жизни», — поделился сын основателя «На-На».

Алибасов признался в своей симпатии к врачу еще несколькими днями ранее, когда записал видеообращение сыну. Продюсер заявил, что полюбил эту женщину.