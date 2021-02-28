Пять студентов отравились неизвестным веществом и умерли в Ташкенте

Ташкент, 28 февраля. Генпрокуратура Узбекистана устанавливает обстоятельства смерти пяти студентов, которые умерли от отравления неизвестным веществом, сообщила пресс-служба ведомства.

Тела погибших обнаружили в одном из частных домов в Юнусабадском районе Ташкента. Известно, что пятеро молодых людей — учащиеся трех разных столичных вузов. Медики уже составили предварительное заключение судебно-медицинской экспертизы, однако установить вещество, погубившее студентов, пока не удалось.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких человек. Генпрокуратура Узбекистана взяла расследование случившегося на контроль.

Три человека погибли от отравления угарным газом в Самарской области, сообщал телеканал «360». Следственный комитет заявил, что жители дома нарушили правила пользования газовыми отопительными приборами.