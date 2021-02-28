Шимпанзе оказались способны объединиться перед лицом общего врага

Киото, 28 февраля. Поведение шимпанзе меняется, если перед группой животных возникает общий враг. Такое поведение схоже с человеческим.

Японские ученые из Университета Киото определили способность шимпанзе к объединению при возникновении внешней угрозы. Результаты исследования были опубликованы в научном издании PLOS One.

«Несмотря на важность понимания того, как люди способны сотрудничать со своей группой и действовать при экстремальной внешней агрессии, до сих пор проводилось мало исследований о том, существует ли такое поведение у приматов», — сообщается в тексте научной публикации.

Особенность поведения была выявлена в ходе эксперимента. При обычных условиях шимпанзе часто дерутся между собой за пищу и территорию. Ученые через динамики включали группе обезьян звуки карканья вороны и криков других шимпанзе. Выяснилось, что образ мышления животных изменился после того, как они услышали запись звуков шимпанзе.

Возникновение угрозы со стороны внешнего врага сплотило группу. Обезьяны перестали драться между собой даже тогда, когда пищи на всех не хватало. Ученые предполагают, что обезьяны понимают необходимость совместного отражения атаки врага и поэтому стараются сохранить хорошие отношения.

В дальнейших планах ученых проведение аналогичного эксперимента с обезьянами бонобо. Этот вид не так настороженно относится к чужакам.

Ранее ученые выяснили, какие звуки нравятся обезьянам. По словам исследователей, больше всего приматам понравились звуки индийского транспорта.