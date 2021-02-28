Анисина отправилась в свадебное путешествие без Джигурды

Москва, 28 февраля. Фигуристка Марина Анисина, которая недавно во второй раз расписалась со скандально известным актером Никитой Джигурдой, улетела в свадебное путешествие без мужа.

После свадьбы спортсменка отправилась во Францию, где она проживает вместе с детьми от Джигурды. Сын и дочь не смогли попасть на повторную церемонию бракосочетания родителей из-за проблем с документами.

Новоиспеченного супруга Анисина оставила всего на месяц. В конце марта фигуристка собирается вернуться в Россию, чтобы вместе с Джигурдой отпраздновать его юбилей.

Марина Анисина развелась с актером осенью 2016 года после восьми лет брака. Расставание пары сопровождалось скандалом, в ходе которого Джигурда обвинял жену в пьянстве и неверности. Несмотря на это, фигуристка не побоялась попытаться снова построить отношения с бывшим мужем. А вот ее мать отреагировала негативно.

«Я маме сообщила раньше, чем Никите. Все ей изложила. Она говорит: «Ты с ума сошла, ты вообще сумасшедшая»», — сказала Анисина в эфире программы «Ты не поверишь!».

Никита Джигурда после второй свадьбы с фигуристкой заявил о намерении создать гарем наложниц. По словам актера, Анисина не возражает против его необычных планов, передает «Мир 24».