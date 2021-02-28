В Сети выяснили, что произойдет с самолетом при открытии двери во время полета

Москва, 28 февраля. Пользователь видеохостинга YouTube под ником AsapSCIENCE опубликовал видеоролик, в котором наглядно продемонстрировал, что произойдет с самолетом в случае открытия двери в полете.

На кадрах показано, что в такой ситуации у пассажиров практически не существует никаких шансов выжить. Если кто-то откроет дверь самолета во время полета, то это может привести к катастрофическим последствиям.

Известно, что чем выше набранная самолетом высота, тем больше и давление в салоне. Люди могут вылететь в открытый во время полета дверной проем или с большой долей вероятности они задохнутся от недостатка кислорода из-за разгерметизации.

В этом случае не спасут даже кислородные маски, так как их хватает только на десять минут. Посадка авиалайнера в сравнении с этим занимает куда больше времени. Однако при этом самолет остается самым безопасным видом транспорта.

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