Хартум, 28 февраля. Министр финансов и экономического планирования Судана Джибриль Ибрагим заявил о необходимости развития национального горнодобывающего сектора. Поскольку золото обеспечивает страну иностранной валютой, которая необходима для закупки стратегических товаров.

Такое мнение прозвучало в ходе встречи с отделом экспортеров драгметалла и в присутствии собственного заместителя, профессора Амны Абкар, а также директора таможенного управления, генерал-лейтенанта Башира аль-Тахера и руководителя Суданской компании по минеральным ресурсам Мубарака Ардулы.

«Мы должны как разработать новые и жесткие планы по регулированию золотодобычи, сохраняя при этом рабочую среду и используя потенциал работников этой промышленности, так и создать механизмы контроля и политики, которые урегулируют экспорт золота, стабилизируют и унифицируют обменный курс», — сказал министр.

В свою очередь Амна Абкар призвала сохранить добычу драгметалла, чтобы извлечь выгоду. Она утверждает, что сейчас ведомство решает, как ужесточить политику контроля, чтобы прозрачно достигнуть цели страны.

Директор таможенной службы Башир аль-Тахер отметил, если преступность прогрессирует, тогда необходимы новые механизмы борьбы. По его словам, в портах, воздушных гаванях и ​​на границах широко распространена контрабанда, поэтому поставщиков следует отделить от экспортеров путем тщательно проработанного внутреннего контроля.

Глава Суданской компании по минеральным ресурсам Мубарак Ардул разъяснил, что добывают золото в разных провинциях страны, а потом распространяют на 73 национальных рынка, которые впоследствии становятся наиболее уязвимыми секторами для контрабандистов.

По его мнению, нужно ужесточить контроль над незаконным перемещением через государственную границу драгметалла с помощью современных и передовых методов. Для этого необходимо срочно решить проблемы добычи полезных ископаемых и активизировать роль экономисткой безопасности, которая сохранит богатства страны.

Генеральный секретарь отдела экспортеров золота Абдул-Маула аль-Каддал подчеркнул ведущую роль подразделения как в поддержке программ экономических реформ, так и сокращении жизненных трудностей суданцев.

По его словам, отдел на стороне государства, поэтому работает над сохранением золота и увеличением доходов от экспорта драгметалла. Кроме того, Абдул-Маула аль-Каддал призвал правительство активизировать сдерживающие законы и ужесточить контроль над контрабандными операциями, чтобы установить четкую регулирующую политику. Тогда Судан максимально прибыльно использует драгоценный металл и избежит экономического кризиса.

«Золото является истинным перевалочным пунктом для суданской экономики только в том случае, если экспортные операции организованы и контролируются законами», — подытожил он.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что премьер-министр Судана представил новое правительство республики, а редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывала о цели военного сотрудничества Вашингтона с Хартумом.