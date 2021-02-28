Число новых случаев COVID-19 в Мордовии сократилось до 48

Саранск, 28 февраля. В Мордовии впервые за долгое время зарегистрировано 48 новых случаев заражения COVID-19. За сутки выписались 30 человек. Двое скончались.

Общее число выявленных случаев коронавируса достигло цифры 17 835. На две тысячи меньше выздоровевших. У 161 умершего инфекция стала основной причиной смерти.

Впервые за долгое время число новых случаев заболевания за сутки опустилось ниже отметки 50. Два пенсионерки скончались

«Пока резкого снижения у нас нет. Число ковидных госпиталей сократилось до 10 при сохранении необходимого резерва свободного коечного фонда», — сообщил врио главы Мордовии Артем Здунов на очередном совещании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

С понедельника к обычному режиму работы возвращаются республиканский госпиталь и хирургический корпус больницы №4.

Наихудшая эпидобстановка складывается в Ардатовском районе Мордовии. Там заболеваемость в три раза превышает среднереспубликанский показатель. В ближайшие дни региональному минздраву и Роспотребнадзору предстоит выяснить причины неблагоприятного положения дел в населенных пунктах района.

Ранее ФАН сообщил о запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она коснется всех поликлиник Мордовии.